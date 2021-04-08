Ленинградский мост в Челябинске закроют на реконструкцию через три недели

Движение по мосту будет полностью закрыто. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Движение по Ленинградскому мосту перекроют меньше чем через месяц. Замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Максим Куляшов заявил, что мост закроют 1 мая. А большой поток машин распределится по соседним улицам. Завтра, 9 апреля, пройдет собрание по утверждению схемы объезда. В скором времени ее опубликуют на сайте администрации.

— Закрытие Ленинградского моста даст последствия в загрузке тех или иных улиц, которые раньше не участвовали в движении. К примеру, та же улица Российская. Из-за того, что у нее нет перпендикулярных связей, она не слишком популярна. И эта тихая улица в условиях закрытого Ленинградского моста будет крайне актуальна, — цитирует Максима Куляшова издание «Челябинск Сегодня».

Из-за реконструкции изменится схема движения общественного транспорта. Ознакомиться с ней можно на сайте мэрии. Кроме того, рассматривается вопрос о запрете движения грузовых автомобилей по улице Новомеханическая, чтобы не перегружать и без того узкую улицу. Возможно, проезд для большегрузов откроют только в ночное время.

Как ранее сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев, ремонт продлится два года.

— В течение двух лет мы должны этот объект запустить. Надеюсь, что на каком-то этапе, мы проговариваем это с администрацией города Челябинска и с подрядчиком, мы можем рассматривать его открытие к концу 21 года, — сообщил Алексей Нечаев.

А мэр города сообщала, что мост откроют в сентябре 2022 года.

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