Певец-шиномонтажник из Челябинска сменил образ простого работяги на звездный

Альберт понимает, чтобы стать успешным артистом, ему нужно работать над имиджем. Фото: Наталья Викарчук

Челябинский шиномонтажник Альберт Галимов, который покорил ТикТок великолепным голосом и искренним исполнением, взялся за свой сценический образ. Сейчас подписчики видят Альберта в грязной рабочей куртке, широком черном комбинезоне и в массивных сапогах, потому что он поет прямо на работе. Но скоро предстанет перед зрителями в ином образе — стильном и ярком.

Недавно с Альбертом поработала челябинский стилист Татьяна Романова. Она согласилась помочь начинающему артисту бесплатно. Несколько часов в магазине — и Альберта просто не узнать! Стилист составила ему образы на разные случаи жизни: деловые — например, для важных встреч и концертов в филармониях, кэжуал — для выступления в клубах и интервью в непринужденной обстановке, а также ультрамодные, которые подойдут для съемки клипов.

Костюм обязательно должен быть в гардеробе артиста. Фото: Наталья Викарчук

Альберт каждый раз с удивлением смотрел на себя в зеркале, когда выходил из примерочной. Таким он себя не видел никогда. Да и к многочасовым шопингам шиномонтажник не привык. По словам помощника Альберта Ильяса Камалова, артист чувствовал себя немного дискомфортно. Однако все образы ему очень понравились.

Фото: Наталья Викарчук

— Альберт приобрел не всю одежду, которую ему подобрала Татьяна. Это много-много вещей, это довольно большая сумма. Но три или четыре образа он купил. Дело в том, что он пока не зарабатывает таких больших денег, чтобы ему вкладываться в одежду, обувь и аксессуары. Пока на что хватило денег, то и приобрели, — объясняет Ильяс.

В такой одежде можно и щеголять по городу, и читать рэп в клубах. Кстати, этим музыкальным жанром Альберт тоже владеет. Фото: Наталья Викарчук

Новый «лук» Альберт выгуляет в эту пятницу, 16 апреля, на сцене фестиваля «Весна студенческая», куда его пригласили выступить и поделиться опытом ведения ТикТока.

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