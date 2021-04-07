Его голос трогает до слез: шиномонтажник из Челябинска стал звездой ТикТока и мечтает сменить ангар на сцену

Теперь Альберта знают многие звезды - от Иосифа Пригожина до Льва Лещенко. Фото: Валерий Звонарев, Александр Бурдин

Челябинский шиномонтажник Альберт Галимов с детства мечтал стать артистом. Еще дошколенком он бегал по дому и пел звонким голоском «Мои ясные дни» и «Эскадрон» Газманова. Откуда взялась такая любовь к музыке, Альберт не знает, в его семье никто не поет и не играет на музыкальных инструментах.

Альберт вырос в селе Голубинка Кунашакского района. После школы выучился на электрогазосварщика, перебрался в Челябинск.

— Работал где придется, зарабатывал, — говорит автослесарь. — Позже поступил в Челябинский колледж культуры. Здесь я и пришел к народно-хоровому пению.

Окончив колледж, Альберт планировал продолжить учебу в Казанской консерватории. Но не вышло: родился сын, нужны были деньги, чтобы прокормить семью. Так Альберт и забросил мечту. Девять лет он не выходил на сцену, однако музыку не бросал. Пел прямо за работой, а слушателями были напарники и клиенты шиномонтажки.

Альберт поет прямо за работой, его слушателями до недавнего времени были лишь напарники и клиенты. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Две недели назад жизнь Альберта перевернулась: ролик в ТикТоке, который уговорил записать напарник Юра, собрал 1,7 млн просмотров. Шиномонтажники сняли видео на скорую руку, прямо в ангаре на фоне покрышек и в рабочей спецовке. Без музыки, без микрофона, зато от сердца.

— Господи, почему мы должны слушать всяких Бузовых, если так поет простой работяга, — написал один из пользователей. Некоторые не скрывали, что искреннее исполнение Альберта растрогало их до слез.

Тот самый друг и коллега Юрий, который уговорил Альберта показать талант в интернете. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПОРАЗИЛ МИНИСТРОВ И ЗВЕЗД

— Мне казалось это диким, выступать в таком образе — в грязной одежде на фоне шин. Но Юра уговаривал: «Тебя все равно никто не знает, а для людей это может быть интересным», — вспоминает Альберт. — Моя первая песня была «Мы с конем». Юра помог мне ее выложить, и уже вечером я начал замечать, что пошли просмотры и положительные комментарии. Утром смотрю, а число просмотров зашкаливает за тысячу. Я был очень удивлен!

Число лайков и просмотров росло с геометрической прогрессией, подписчики просили больше песен. Особенно людям хотелось услышать «Оренбургский пуховый платок», и Альберт с удовольствием спел эту песню для них. Успех был ошеломительный! Вокальные данные оценил даже минкульт Оренбургской области и передал автослесарю пуховый платок, который он решил подарить маме. Но изделие пока так и не дошло до артиста.

Сейчас у Альберта более 55,6 тысяч подписчиков в ТикТоке. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Буквально за пару недель Альберт Галимов стал знаменитостью — его пригласили выступить на сцене филармонии, на городском празднике 9 Мая, записать авторскую песню. Шиномонтажник снялся в промо сериала «Жуки» на ТНТ. А еще его потенциал оценили Лев Лещенко и Иосиф Пригожин, о чем рассказали в СМИ. Однако отметили, что одного голоса мало, нужны актерские способности, креатив, желание продвигаться. Художественный руководитель академического Большого хора Российского государственного музыкального телерадиоцентра Лев Конторович тоже отметил, что у Альберта хороший голос, но ему нужно заниматься.

КОНЦЕРТ В ФИЛАРМОНИИ И СОБСТВЕННАЯ ПЕСНЯ

В шиномонтажке сейчас горячая пора — начался весенний сезон, машины едут переобуваться одна за другой. Альберт признается, что времени на творчество ему категорически не хватает. Он трудится в шиномонтажке с половины девятого до шести, а затем едет на подработку. Работу бросить не может: нужно снимать квартиру, поднимать 12-летнего Максимку. С сыном Альберт видится редко, с супругой они в разводе.

— Сын когда увидел меня по телевизору, был в восторге. Говорит: «Папа, я тебя видел по телевизору». Конечно, ему было очень приятно.

Сейчас Альберту поступает множество предложений о сотрудничестве. Но основную работу он бросать пока не планирует. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Исполнить мечту Альберту помогает Ильяс Камалов, челябинский видеограф, автор проекта «Хорошие люди». Он обратил внимание на артиста, когда про него написали в Оренбурге, и решил пригласить на интервью для своего проекта. Однако из-за большого количества съемок и предложений Альберту, записать интервью так и не удалось. Зато Ильяс подружился с ним и взялся помогать общаться с прессой, организовывать выступления. Альберт уже выступил в ночном клубе «Галактика развлечений» на национальной башкирской вечеринке «Йондоз» и в национальном кафе «Бай Кунак».

Альберту помогает исполнить мечту видеограф Ильяс Камалов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ильяс и Альберт в гостях у радио «Комсомольская правда» — Челябинск» (95,3 FM).

На прошлой неделе посетил Челябинскую филармонию по приглашению министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина.

— Я не смог присутствовать на этой встрече. Но Альберт мне рассказал, что его прослушал Ошеров, это руководитель Челябинской филармонии, и ему дали две песни выучить, сказали или с оркестром или с аккомпаниатором выступит. Когда точно, неизвестно, — рассказал Ильяс корреспонденту КП-Челябинск.

Также Альберту предложили записать песню с начинающей челябинской певицей Элис и снять видеоклип. По словам Ильяса, будет что-то в стиле Artik & Asti, но это еще не точно. Кроме того, Альберт собирается подать заявку на шоу «Голос» и заявить о себе на всю страну. И на днях над его имиджем начал работать стилист.

— Еще мы с Альбертом хотим участвовать в региональном конкурсе «Песня города». Ищем творческого человека, который бы смог написать стихи к песне. Музыка будет, — обращается Ильяс к творческим челябинцам.

Альберт собирается подать заявку на шоу «Голос» и заявить о себе на всю страну. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

СТАЛИ УЗНАВАТЬ НА УЛИЦАХ

Сильным вокалом таланты Альберта не ограничиваются. Он играет на гитаре, может спародировать многих артистов и певцов: Олега Газманова, Александра Реву, Гарика Харламова и других. Также артист владеет горловым пением и умеет танцевать брейк-данс.

— Легких путей не бывает, — философски рассуждает Альберт. — Не могу сказать, что сейчас в шиномонтажке стало больше клиентов. Потому что они были всегда и будут. Каждый день приезжают. Но сейчас заметил, что меня узнают. Даже в магазинах, в маршрутке один раз меня заметили, на заправке автограф брали, было дело. Мне очень приятно, когда люди ко мне подходят, отзываются хорошо. Мне очень приятно.

Сильным вокалом таланты Альберта не ограничиваются. Он играет на гитаре, может спародировать многих артистов и певцов, владеет горловым пением и умеет танцевать брейк-данс. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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