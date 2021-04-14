«Как сердце отбегал»: челябинские филологи собрали смешные ошибки в «Тотальном диктанте»

Узнать результаты участники смогут уже 14 апреля. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Челябинской области пятерки за «Тотальный диктант» получили три человека. Как сообщила корреспонденту КП-Челябинск координатор проекта в нашем регионе Зоя Потапова, в этом году в просветительской акции приняли участие 736 человек. Результаты они смогут узнать уже сегодня, 14 апреля. Мы узнали у председателя проверяющей комиссии, какие самые смешные ошибки допустили челябинцы.

По словам Зои Потаповой, число участников «Тотального диктанта» в этом году связано с введенными из-за пандемии коронавируса ограничениями. Акция проходила с соблюдением социальной дистанции — организаторы рассаживали желающих проверить себя в шахматном порядке.

— Челябинцы справились с диктантом неплохо, — отметила Зоя Потапова. — Мы традиционно говорим о пятерках. В этом году их три. Свои результаты участники смогут увидеть на сайте акции, уже сегодня они там появятся.

Участникам «Тотального диктанта» в Челябинской области достался фрагмент о свадьбе героев «Фата» большого текста, который в этом году подготовил писатель Дмитрий Глуховский.

— В этом году текст несложный: обошлось без серьезных орфографических правил, без традиционных «н/нн», «не» и «ни», где традиционно допускают ошибки, — рассказала председатель проверяющей комиссии в Челябинске Ирина Голованова. — Сложности вызвали слова «порхала» и «расхристанный», которое многие участники писали неправильно. Но связано это с непониманием его значения. Встречались искажения, связанные со смешными описками и ослышками. Например, было предложение, в котором «мальчик (в утробе героини текста. — Прим. автора) трепыхался как сердце от бега». Очень многие писали «отбегал».

По словам Ирины Головановой, основную трудность составили знаки препинания. В тексте был фрагмент разговорной речи со свойственной ей недосказанностью и короткими предложениями. Люди не всегда отличали прямую речь и диалог.

— Много работ, в которых участники сразу оформляли реплику и еще кавычки ставили, — продолжает Ирина Голованова. — Потому что, как правило, люди пишут профессиональные тексты, из которых как таковая разговорная речь исключается. Текст «Фата» в «Тотальном диктанте» выявил такую лакуну, связанную с оформлением разговорной речи, реплик, прямой речи. Самые частотные ошибки, связанны именно с пунктуацией. Но в деепричастных оборотах ошибок не сделал никто. Традиционные пунктограммы на некоторые правила вообще не вызывали у пишущих проблем.

Специалист подчеркнула, что с проверкой грамотности «Тотальный диктант» не связан. Говорит, что все зависит от текста.

— Если учитывать, что люди вообще не делали орфографических ошибок, как мы можем говорить, что они неграмотные? — добавила собеседница КП-Челябинск. — Если в школьном диктанте встречается ошибка, то далее по тексту она не засчитывается как отдельная ошибка, а в «Тотальном диктанте» иначе: одна неосвоенная пунктограмма приводит к увеличению ошибок в тексте, потому что зачитывается каждый раз как отдельная ошибка.

В Челябинске разбор текста диктанта пройдет в онлайн-режиме 16 апреля, а 26 апреля — очная консультация с экспертами. Встреча состоится в 15:00 в актовом зале ЧелГУ на улице Братьев Кашириных, 129.

Эта акция уже 17 год подряд собирает людей с разным образованием, в разных городах, чтобы оценить свои языковые способности и доказать, что русский не может быть стеснен рамками школьной программы. Текст диктанта далек от нее и допускает варианты правописания, пунктуации и минимальное количество ошибок. Так что школьная «пятерка» совсем не показатель и не гарант того, как человек справится с «Тотальным диктантом».

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