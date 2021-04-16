Душно и дорого: как сэкономить на отоплении в Челябинске, если его пока не отключают

Если в доме не установлен общедомовой прибор учета, платить за отопление придется по полной программе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске в ближайшее время не планируют отключать отопление. Несмотря на то, что уже неделю стоит тепло, и люди в квартирах просто задыхаются от духоты. В каких домах можно досрочно убрать подачу тепла и будет ли за выкрученные на минимум вентиля в квартире перерасчет — разбирался КП-Челябинск.

Снова +8: кто решает, когда отключать отопление?

Когда открывать и закрывать отопительный сезон, решает глава Челябинска Наталья Котова. Она должна подписать распоряжение. Но только в том случае, если среднесуточная температура воздуха в городе продержится как минимум пять дней. В мэрии Челябинска сообщили, что следят за температурой на основе данных Челябинского гидрометцентра.

Теплеть в Челябинске начало в конец прошлой недели. А вчера, 15 апреля, столбики термометров подскочили до +23-25 градусов. Но это не повод, считают в мэрии и теплоснабжающей организации.

— По прогнозу погоды, после существенного потепления, ожидается похолодание вплоть до ночных заморозков, — сообщили в мэрии. — Поэтому пока завершать отопительный сезон мы не планируем. В последние годы в среднем отопление отключалось 25 апреля- 9 мая.

В пресс-службе УСТЭК-Челябинск добавили: в городе установилась аномально жаркая для апреля погода, но уже с этого воскресенья, 18 апреля, синоптики прогнозируют похолодание, дожди и минусовую температуру ночью.

К тому же просто так отключить отопление, а потом снова запустить систему в случае похолодания не получится.

— В Челябинске большинство домов подключены к централизованной системе теплоснабжения. В трубах циркулирует большое количество тонн воды и быстро принять решение о завершении отопительного периода непросто, — пояснили в УСТЭК-Челябинск.

Котельные работают на всю катушку?

Получается, что пока мэрия не решит, в квартирах будет Сахара? Вовсе нет. Сейчас все котельные и ТЭЦ работают по графику, который учитывает высокую температуру на улице.

— График предусматривает работу источников тепла: чем холоднее, тем больше тепла вырабатывается, и наоборот, — пояснили в УСТЭК-Челябинск. — По сравнению с более холодными периодами, уровень подачи тепла на котельных и ТЭЦ сейчас снижен.

Кстати, график размещен на официальном сайте Администрации города Челябинска и с ним может ознакомиться любой желающий.

Если тепла меньше, то и платеж меньше?

Сокращение подачи тепла отразится в платежках не у всех челябинцев. Как пояснили в теплоснабжающей организации, все зависит от того, оборудован ли дом общедомовыми приборами учета или нет. Напомним, с 2012 года во всех новостройках счетчики обязательны.

Так вот, если в вашем доме стоит счетчик, то платеж за тепло будет меньше. Общедомовой прибор учета фиксируют общий объем тепла, поступившего в дом, а затем происходит вычисление объема потребленной тепловой энергии каждой квартиры пропорционально ее площади. То есть человек платит только за то, что получил.

— По домам, в которых отсутствует общедомовой прибор учета, начисление платы за потребленную тепловую энергию производится исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, установленных решением Челябинской городской Думы и тарифов, утвержденных Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, — пояснили в УСТЭК-Челябинск. — В этом случае начисление за месяц не зависит от продолжительности отопительного периода, оплата будет выставлена за полный расчетный месяц.

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Как можно снизить платеж за отопление?

В УСТЭК напоминают, что на размер платы за отопление влияют мероприятия по энергосбережению, которые выполняет управляющая компания и каждый житель дома. Теплоснабжающая организация подает теплоноситель ровно до стенки здания. А распределением тепла в многоквартирном доме занимается управляющая компания.

— Если в вашем доме жарко или прохладно обратитесь в свою УК, попросите провести регулировку внутридомовой системы отопления, — порекомендовали в УСТЭК-Челябинск.

А можно ли отключить отопление в доме досрочно?

В мэрии Челябинска сообщили, что жители многоквартирных домов могут раньше срока отключить отопление. Для этого надо провести собрание собственников и передать протокол собрания в управляющую компанию, которая направит заявку в ресурсоснабжающую компанию.

В УСТЭК-Челябинск добавили, что сделать так можно только в тех домах, где установлена автономная система отопления. Завершить отопительный сезон раньше времени могут коммерческие и бюджетные организации, которые находятся в отдельно стоящих зданиях.

— Жильцы МКД, которые подключены к централизованной системе отопления, могут обратиться в свою УК, чтобы она провела регулировку отопления в доме и создала комфортные для собственников квартир условия проживания, — добавили в УСТЭК-Челябинск.

Если я в квартире отключил батареи, то заплачу меньше?

В некоторых домах, особенно новостройках, у жильцов есть возможность самостоятельно регулировать температуру батарей в квартире с помощью вентиля на радиаторе. Но, как выяснилось, плата за отопление от этого меньше не станет. Разве что дышать станет легче.

— Если собственник самостоятельно регулирует подачу тепла в квартиру в отопительный сезон, перерасчет не предусмотрен, — пояснили в УСТЭК-Челябинск и разъяснили, почему.

Если в доме установлен общедомовой прибор учета, то собственник, уменьшая подачу тепла, влияет на общий объем потребленной энергии во всем доме. Так он автоматически уменьшает свой счет. Если счетчика нет — то начисление не зависит ни от продолжительности отопительного периода, ни от температурных значений в доме или квартире.

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