В Агаповском районе заработал первый на Южном Урале государственный приют для животных

Приют расположен в 30 км от Магнитогорска. Фото: Минсельхоз Челябинской области

Государственный приют для животных без владельцев, первый в Челябинской области, начал принимать «постояльцев» в апреле 2021 года. Расположенный в 30 километрах от Магнитогорска, приют даст шанс на вторую, «цивилизованную» жизнь сотням бродячих и брошенных псов и собак, которых будут отлавливать в девяти соседних муниципальных районах, доставлять сюда, лечить, вакцинировать, стерилизовать, бирковать, а потом отпускать на прежнее место обитания — в полном соответствии с законом об ответственном обращении с животными.

Собаки получат шанс на вторую, «цивилизованную» жизнь. Фото: Минсельхоз Челябинской области

Как рассказал Алексей Кобылин, комиссия воочию убедилась в том, что в приюте соблюдаются все требования законодательства, сами питомцы чувствуют себя удовлетворительно. В приюте, который является подразделением Агаповской районной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных, с проверкой побывали представители властных структур: заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков, министр сельского хозяйства Алексей Кобылин, председатель Комитета по аграрной политике Законодательного собрания области Вячеслав Евстигнеев, глава Агаповского района Байдавлет Тайбергенов.

— Конечно, отправным моментом к строительству приюта стало принятие федерального закона номер 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными», — сказал министр. — Вся работа государственного приюта будет служить примером, задавать стандарты для частных приютов в технологии содержания животных, вести к тому, чтобы привлекать внимание общества к этой проблеме, чтобы на улицах становилось меньше безнадзорных животных, чтобы была ответственность людей в этом вопросе.

С проверкой побывали замгубернатора Сергей Сушков и министр сельского хозяйства Алексей Кобылин. Фото: Минсельхоз Челябинской области

Заместитель Губернатора Челябинской области Сергей Сушков высоко оценил качество возведения зданий приюта и квалификацию персонала:

— Этот приют в нашей области первый, — обратился Сергей Сушков к начальнику Агаповской ветстанции Наталье Козловой. — Все сделано профессионально. Ясно, что лучше, чем ветеринарный врач, с животными в подобной ситуации никто обращаться не сможет. Скоро мы начинаем строительство второго государственного приюта — в Сосновском районе, а затем и третьего — в горно-заводской зоне, так что ждите от них гостей для передачи опыта!

Приют организован на субсидию из областного бюджета — на его строительство направлено 62,3 миллиона рублей, и еще 7,5 миллиона будет выделено на обустройство территории приюта. На содержание животных: ветпроцедуры, кормление животных, уход за ними — в 2021 году из бюджета выделят еще 18 миллионов рублей.

На строительство приюта направлено 62,3 млн рублей, еще 7,5 млн — будет выделено на обустройство территории. Фото: Минсельхоз Челябинской области

Здесь работают специалисты ветстанции, поэтому за здоровье и ответственное отношение к животным можно не волноваться. Помещения рассчитаны на единовременное содержание 300 собак и 200 кошек. Сейчас здесь уже около 90 подопечных — все собаки. На кошек, как говорит начальник Агаповской ветстанции Наталья Козлова, пока заявок на размещение от муниципалитетов не поступало.

— Пока мы принимаем животных только от муниципалитетов на безвозмездное содержание, а собак, от которых решили отказаться их владельцы, будем принимать при наличии свободных мест, — рассказывает Наталья Козлова. — Для каждого нашего питомца мы подыскиваем новых хозяев, для этого есть специальный сайт, а также страница во «ВКонтакте», где размещаем фотографии животных. Троих собак уже забрали в добрые руки. Когда животное к нам поступает, ветврач его осматривает, оценивает возраст, здоровье, прикрепляет бирку. После первичного осмотра животного проводим дегельминтизацию и вакцинацию. После — стерилизуем. В дальнейшем планируем чипирование. Чип вводится под кожу животного и уже не теряется, он позволит сохранить о животном все необходимые данные, — когда он был в приюте, какая обработка проводилась. И еще один момент: если животное агрессивно, мы коллегиально будем принимать решение — требуется ли его оставить жить в приюте или все-таки выпустить в естественную среду обитания.

Собак осмотрят врачи, вакцинируют, стерилизуют и отпустят на волю. Фото: Минсельхоз Челябинской области

Сейчас в приюте работают 8 сотрудников, из них два врача-хирурга, которые проводят все необходимые ветеринарные процедуры. В будущем на территории оборудуют специальный дворик, где собак будут выгуливать и сотрудники приюта, и волонтеры, если таковые найдутся.

Вячеслав Евстигнеев предложил придумать название и логотип для приюта, чтобы обратить на него внимание людей. Это будет работать на узнаваемость учреждения.

— Мы видим образец гуманного обращения с животными, соблюдения ветеринарных и санитарных норм, — отметил председатель комитета законодательного собрания. — Нужно направлять на это внимание наших граждан, всесторонне информировать и о работе приюта, и в целом об участии государства в судьбе братьев наших меньших.

Приют будет работать только для собак. Фото: Минсельхоз Челябинской области

ДЛЯ СПРАВКИ

В Министерстве сельского хозяйства Челябинской области проанализированы данные по отлову животных в южных муниципалитетах за три года (2017-2019). Среднегодовая численность отловленных собак и кошек составила 730 животных, что соответствует предполагаемой нагрузке на приют в Агаповском районе.

Для организации приюта в Сосновском районе, который будет обслуживать 14 муниципалитетов, проведены проектно-кадастровые работы. На возведение приюта будет направлено 69 млн рублей в 2021 и 45,5 млн рублей в 2022 году. Приют рассчитан на содержание полутора тысяч животных в год при среднем показателе отлова в закрепленных муниципалитетах 1092 головы. В зоне челябинской агломерации также действуют 27 частных приютов, в которых находится на содержании более трех тысяч животных.

На организацию приюта в Катав-Ивановском муниципальном районе в 2021 году выделяется 2,3 млн рублей на проведение проектно-кадастровых работ, организация приюта запланирована на 2022 год, поступление животных — на конец 2022 — начало 2023 года. В зону обслуживания приюта попадут 7 муниципальных образований горно-заводской зоны. Приют будет рассчитан на 500 животных.

Всего на территории области действует 34 частных приюта. В 2020 году четыре приюта, предоставившие документы о расходовании средств, получили поддержку из регионального бюджета в общем объеме 2 млн рублей. Оказание ежегодной финансовой поддержки планируется до 2025 года. Большая часть организаций, которые осуществляют содержание животных, сегодня не соответствуют нормативным требованиям. По утвержденному плану проверок, в 2021 году проверят 8 частных приютов, выявленные недостатки будут устраняться.