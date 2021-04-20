Что построят на Северо-Западе Челябинска рядом с аквапарком

Вот так сейчас выглядит 29 микрорайон: пара домов, стоянки и заборы. Фото: Кирилл Садыков, ЖК Макеев/vk.com

Скандалы вокруг 29 микрорайона в Челябинске ведутся уже ни один год, доходя до судов и уголовных дел. Последней новостью стал аквапарк, который здесь начал строить депутат Госдумы Олег Колесников. Но, как выяснил КП-Челябинск, в предыдущей планировке территории на этом месте должна была быть школа на 1200 мест с бассейном и спорткомплексом и два детских сада. Будут ли они построены и что еще построят на Северо-Западе Челябинска рядом с аквапарком — читайте в нашем материале.

Вот так сейчас выглядит 29 микрорайон, а по плану застройки все должно было быть по-другому. Инфографика Сергей Зверев

Лакомый кусок

Первое упоминание о 29 микрорайоне мы нашли аж в 2004 году. Тогда компания «Монолит-Инвест», которая принадлежала бизнесмену Евгению Рогозе, анонсировала в 29 микрорайоне огромный жилой комплекс с подземными стоянками, ТРЦ, садиками и школами. В дальнейшем спор за участок перерос в суды с мэром Челябинска Михаилом Юревичем, который запретил там работы. И суд его поддержал. В дальнейшем участок делили несколько компаний. В 2019 году компания «Трест Магнитострой» (которому досталось наследие «Гринфлайта») планировала построить здесь дома для обманутых дольщиков «Академ Riverside». На участке рядом «Каскад» заканчивал строительство ЖК «Макеев».

И вдруг выяснилось, что участок принадлежит некому Игорю Макарову, который выкупил его еще в 2001 году у господина Беленького. Тогда дело дошло до уголовного, Беленького объявили в мошенничестве. А Игорю Макарову (который раньше звучал в новостях как экс-директор «Уралбройлера», компании ранее принадлежавшей Олегу Колесникову, — прим. автора) удалось в суде отстоять свое право на ряд участков. Застройщики в свою очередь это решение попытались опротестовать, вплоть до Верховного суда. И, по информации КП-Челябинск, суды до сих пор не закончились и территория, в том числе и та, где начали строить аквапарк, еще под вопросом.

Вот такой план застройки был утвержден в 2014 году. Инфографика: Сергей Зверев

Утвердили, еще не значит — построят

Поводом для публикации стал звонок от читателя КП, который ставит свой автомобиль на стоянке со стороны улицы Салавата Юлаева. Мужчину очень интересовало, что будет со стоянками с началом строительства аквапарка. Мы решили узнать, что же действительно здесь будет построено. И узнали много интересного.

На стоянки приходится довольно большой кусок земли. Фото: Кирилл Садыков

Последний раз планировка 29 микрорайона территории утверждалась городом в 2014 году. Об этом КП-Челябинск рассказал главный архитектор города Павел Крутолапов. По плану на участке вдоль Салавата Юлаева должны были построить несколько многоэтажек и детский сад на 300 мест. Все это пешеходным бульваром (о котором в презентации еще говорила компания «Монолит-инвест», — прим. автора) отделялось от других многоквартирных домов с парками и скверами.

Со стороны улицы 250 лет Челябинску строится первая из трех 18-этажек ЖК "Олимп". Фото: строитель-74.рф

Со стороны улицы 250-лет Челябинску должны вырасти три 22 этажных дома. Там сейчас ООО специализированный застройщик «Строитель-74» возводит первый из трех 18-этажных домов ЖК «Олимп». Вдоль улицы Макеева еще в 2019 году СК «Каскад» достраивает первую очередь ЖК «Макеев», но продавать жилье не может из-за спора по поводу земли.

На садики претендуют, в том числе жители "Паркового-2". Фото: 2Гис

По открытой информации на сайтах ЖК, речи о строительстве школ и детских садиков в этих комплексах речи не идет. В рекламных материалах упор делается на инфраструктуру соседних микрорайонов — «Тополинки» и «Ньютона». Но, как известно, на садики и школы последнего и так претендует «Парвковый-2». Хватит ли мест для жителей 29 микрорайона? КП-Челябинск отправил застройщикам свои вопросы, но на момент публикации материала ответ не был получен.

Первая очередь в ЖК "Макеев" уже на финальной стадии, но продажи так и не открыты. Фото: ЖК Макеев/vk.com

Вместо школы и садиков — аквапарк

Самым интересным участком в 29 микрорайоне стал кусок земли со стороны Братьев Кашириных. По плану территории от 2014 года здесь должны были построить школу на 1200 мест с бассейном и спорткомплексом и два садика (на 240 и 300 мест).

На участке уже начали строить аквапарк. Фото: Кирилл Садыков

— Однако, постановлением Администрации Челябинска от 07.11.2018 г. № 499-п документация по планировке территории признана утратившей силу в части земельного участка с 74:36:0601005:42 (Это как раз то место, где началось строительство аквапарка Олегом Колесниковым, — прим. автора), — сообщил Павел Крутолапов.

А что будет построено на другой территории, где «Трест Магнитострой» планировал построить ЖК «Видный»?

А так 29 микрорайон выглядит между стоянками и аквапарком. На этом месте будет ЖК "Видный". Фото: Кирилл Садыков

— На данный момент компания приступила к первому этапу строительства двух башен ЖК «Видный». Однако с 2014 года и Северо-Запад города, и Челябинск в целом значительно изменились, и план микрорайона, утвержденный тогда, сегодня требует обновления, — сообщил начальник отдела реализации недвижимости и маркетинга «Трест Магнитострой» Кирилл Кочкин. — На данный момент «Трест Магнитострой» готовит эскизный проект, свежую концепцию 29 микрорайона. Эти идеи компания планирует представить горожанам на публичных слушаниях, которые вероятно пройдут не ранее второй половины 2021 года.

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