«Столько плитки, меня аж трясет»: тестируем аренду электросамокатов в центре Челябинска

Катание на самокате в Челябинске — одновременно удовольствие и испытание Фото: Кирилл САДЫКОВ

На днях в Челябинске появился шеринг электросамокатов — теперь можно взять этот двухколесный транспорт в аренду, чтобы просто покататься или доехать куда-либо, оставив на ближайшей парковке. Недолго думая, мы решили протестировать сие новшество, и пошли рассекать по суровым центральным улочкам Челябинска.

Сразу оговорюсь, что я впервые в жизни встал на электросамокат, поэтому поездка мне не могла не понравиться, все-таки первые впечатления. Не обошлось и без нормальной такой ложечки дегтя в этом всем путешествии, но обо всем по порядку.

Радует, что парковки разбросаны почти по всему городу Фото: Кирилл САДЫКОВ

Начать свой маршрут я решил от оперного театра на Кировке. Придя на место, увидел там три самоката, один из которых сразу мне приглянулся, потому что выглядел свежее и чище других. На каждом наклеена инструкция по применению, поэтому запутаться сложно. Сначала пришлось скачать приложение Urent, дальше начались настройки, определение геолокации… Соглашаясь со всем и тыкая «Да» я уже не мог дождаться старта. Тут же предложили привязать банковскую карту для оплаты, но я предпочел Google Pay.

Затем отсканировал QR-код на своем железном коне, в приложении вылезла информация о том, сколько протянет зарядка, и предупреждение о тарифах: 50 рублей за аренду, а потом 5 рублей в минуту. Причем 200 рублей списывают сразу, но если вдруг накатаешь меньше, остаток вернут. Согласившись и с этим, я наконец-таки встал на электросамокат и нажал «вперед». С непривычки он показался мне очень быстрым, хоть максимальная скорость в 25 км/ч звучит не впечатляюще, разгоняется он резко. Потихоньку я освоился, колеся по плитке в конце Кировки. Самокат оказался простым в управлении, если сравнивать его с тем же велосипедом или, боже упаси, гироскутером.

Слезать и переносить самокат вручную приходится часто Фото: Кирилл САДЫКОВ

Тут же столкнулся с первыми трудностями: вокруг установлены ливневки и всякого рода стоки, которые невозможно переехать, может даже застрять колесо. Приходится замедляться, иногда перетаскивать самокат вручную. Потом я двинулся в сторону театра, а там благодать. По асфальтированной площадке ехать во много раз приятнее, чем по плитке, самокат буквально плывет. Но мы сюда не плавать пришли, а делать чуть ли не краш-тест, поэтому поехали за хардкором в сторону моста на Кирова.

Кататься по асфальту — одно удовольствие Фото: Кирилл САДЫКОВ

Решил посмотреть, сколько я уже намотал, и немножко опешил: счетчик пишет сумму на 30 рублей больше положенного. Долго не мог понять, в чем дело, но потом оказалось, что перед стартом я согласился оплатить страховку за 30 рублей. Ее можно не брать, но для этого нужно внимательней читать, что написано на экране, а не как я.

Переходя дорогу, катил самокат рядом — увидев трамвайные пути, я как-то не захотел на скорости перескакивать через них. Экстрим люблю, но разбитые части тела в мои планы не входили. Кстати говоря, самокат тяжелый, и долго его не потаскаешь, а когда поднимаешь эту махину на лестницу, ее задняя часть отгибается и бьет по ноге — приятного мало. Сразу видно, что такой транспорт предназначен для городов с адекватной системой дорожек, где не приходится каждые пять минут слезать.

Такие ямы как бы намекают, что самокатам здесь не рады Фото: Кирилл САДЫКОВ

Я поехал по мосту, но и тут плитка, сквер Столыпина тоже весь в плитке! Ехать можно, конечно, но эта отдача в ноги и голову уже начинает бесить. Покатавшись там, вернулся на Кировку для проведения эксперимента. Решил засечь, за сколько проеду ее от начала до конца. Стартовал от арки, поэтому катился с горочки, а от скорости и встречного ветра даже выступили слезы. Ехал действительно быстро, но там, где была мелкая плитка, вибрация так сильно отдавала в ноги, будто стая ежиков решила разом обнять мои стопы. Господи, как же много плитки у нас! На самокате это особенно замечаешь. Такое чувство, что я еду прямиком в Изумрудный город, только кирпич подо мной не желтый. В итоге проехал за две с половиной минуты, а потом завернул на улицу Труда, чтобы проверить удобство тротуаров. Тут же едва не въехал в столб — вот и страховочка чуть было не пригодилась.

Самокат является неплохой альтернативой тем же велосипедам Фото: Кирилл САДЫКОВ

Поехал дальше. Часто приходится останавливаться из-за бордюра или банального отсутствия нормального покрытия. Вообще, этот транспорт может преодолевать кочки и всякие бугорки, но происходит это порой с таким звуком, будто оторвало полсамоката. Что-то мне подсказывает, что в Челябинске двухколесные бедолаги будут часто ломаться — это свой личный транспорт у нас привыкли жалеть, а на арендованном можно и по бездорожью сигануть.

По широкой плитке ехать можно, а вот по мелкой — то еще испытание Фото: Кирилл САДЫКОВ

На Алом Поле я увидел ровный асфальт возле Дворца пионеров и сразу же рванул туда. О, да, какое блаженство! Правильно говорят, если ты не зимовал, то и не поймешь весны. Вот и здесь, если не дрожал на плитке, то и не поймешь, насколько хорош асфальт. Однако долго это счастье не продлилось — дорожки в парке сделаны из плитки, пришлось кататься там. Посмотрев на счетчик, увидел, что уже 45 минут рассекаю по дорогам, и решил сдавать самокат.

Ровные асфальтированные дорожки в центре? Не, не слышали Фото: Кирилл САДЫКОВ

Стоянка оказалась совсем рядом, на Алом Поле. Там я открыл приложение, которое определило, что я нахожусь в зоне парковки и могу завершить аренду. Но это работало не всегда. Периодически я останавливался возле стоянок, однако приложение все равно писало, что я далеко и не могу сдать самокат. Не исключено, что мне повезло, а в будущем могут возникнуть проблемы. При завершении аренды нужно сфотографировать самокат на парковке и все. Кстати, приложение дало сбой под конец, и пока я его не перезапустил, счетчик не останавливался. В итоге я накатал 50 минут, списали 330 рублей (без страховки было бы 300).

Щелей, в которые может угодить колесо, в центре Челябинска достаточно Фото: Кирилл САДЫКОВ

Когда завершал аренду, подошли два парня и девушка, сомневающиеся, стоит ли прокатиться.

— Ну, по деньгам получается как каршеринг, так себе, — заявил парень. — Тут, считай, места мало, с собой ничего не сможешь повезти, и скорость меньше.

— Зато в пробках торчать не придется, — парировал другой.

Оба правы, смотря для каких целей вам нужен самокат. Если для переезда, то лучше заказать ГАЗельку, конечно. А если куда-то добраться при хорошей погоде, то почему бы не выбрать самокат вместо того же такси? Если, конечно, дорога асфальтированная, а не плиточная.

Я еще и похудел немножко, если приложение не врет Фото: Кирилл САДЫКОВ

В целом сервис аренды крутой и удобный, особенно понравилось обилие парковок: можно взять самокат на Молодогвардейцев, а оставить возле «Алмаза». Цена вполне адекватная, получается 350 рублей за час — примерно столько же стоит покататься на велосипедах или тех же самокатах в парках, но там их надо вернуть туда, откуда взял. Приложение не обошлось без косяков, но критической ситуации не случилось.

— Алло, подрядчики? Может, хватит все в плитку закатывать? Фото: Кирилл САДЫКОВ

Что касается самого катания, то прекрасно ощущается, насколько центр города не приспособлен для любителей самокатов или скейтов, например. Все закатано в плитку, съезды есть, но не везде удобные, ровного асфальта мало. Не знаю, насколько целесообразно ехать, например, с работы, и удобные ли для этого тротуары в спальных районах. Думаю, что обязательно проверю — после этой поездки очень захотелось купить себе свой самокат.

Итог: по асфальту — кайф, по плитке — нет, в целом — хорошо Фото: Кирилл САДЫКОВ

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