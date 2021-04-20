Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 21 апреля 2021: появление сибирских штаммов COVID-19 и завоз вакцины «ЭпиВаКорона»

У жителей Южного Урала появится возможность выбрать себе одну из двух вакцин от коронавируса Фото: Кирилл САДЫКОВ

Прошло уже чуть больше года с тех пор, как в мире была объявлена пандемия коронавируса. Большинство ограничений, которые вводились еще в самом начале, продолжают действовать. Но ситуация в России постепенно стабилизируется с появлением новых вакцин. Делимся с вами последними новостями о коронавирусе в Челябинской области на 21 апреля 2021 г.

Статистика: Коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки зарегистрировали 113 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 59 023.

Скончались 10 жителей региона. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него умерло 8 человек. Причиной смерти остальных пациентов стали в том числе и сопутствующие заболевания.

Больничные палаты при этом покинули 117 человек, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 53 321 человек. Под присмотром врачей остаются 3 132 зараженных.

За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали 1,964 миллиона человек. За прошедшие сутки — 1 680 теста.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

В Челябинскую область прибыла партия вакцины от коронавируса, которая называется «ЭпиВаКорона». Она была разработана в новосибирском научном центре «Вектор». Новым препаратом уже предлагают привиться в учреждениях региона.

Как сообщила КП-Челябинск первый заместитель губернатора Ирина Гехт, всего на Южный Урал поступило 4860 доз вакцины «ЭпиВаКорона». В первую очередь они были распределены по медучреждениям Челябинска и Магнитогорска. Приоритет, как и прежде, будет отдаваться лицам старше 65 лет.

Также в регионе можно привиться вакциной «Спутник V» Фото: Кирилл САДЫКОВ

Бессмертный полк в Челябинске пройдет в онлайн-формате. Такое решение принято на уровне правительства области. Виртуальное шествие состоится 9 мая в 15.00 по местному времени во всех регионах России и, примерно, еще в ста странах. Трансляция будет проходить на местных телеканалах, городских экранах, в социальных сетях и на нашем сайте.

Бессмертный полк в живом формате в этом году тоже обязательно будет, но позже. Соцпредседатель центрального штаба движения Елена Цунаева предложила отложить традиционное шествие на годовщину Парада Победы – 24 июня. Эту дату в штабе считают не менее значимой, чем День Победы.

Отметим, что местное отделение бессмертного полка в этом году набрало рекордное количество модераторов. Они будут принимать заявки на участие от челябинцев с 20 апреля по 7 мая. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте «Бессмертный полк онлайн» (polkrf.ru).

Многие надеялись, что акция «Бессмертный полк» пройдет в привычном формате Фото: Кирилл САДЫКОВ

Коронавирус продолжает мутировать. В России уже выявлены два своих штамма этой болезни — сибирский и северо-западный. Об этом заявила глава Роспотребназдора Анна Попова.

Столичная редакция КП поговорила о новых появившихся штаммах с вирусологом, профессором, сотрудником Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолием Альтштейном. Он рассказал, из-за чего эти разновидности COVID-19 появляются в мире.

— Появление штаммов носит случайный характер. Британский, сибирский – это не значит, что штамм там образовался, просто, его там обнаружили. Например, в Британии существует очень мощная служба по секвенированию (расшифровке) геномов вирусов и поэтому там выявили новый штамм. Вообще, мутации – это вещь случайная, поэтому прогнозировать свойства сибирского или северо-западного российского штамма сложно. Но, может быть, вирус пойдет по пути мутации, которая позволит ему лучше распространяться. Хотя однозначно этого утверждать нельзя, потому что обычно мутации идут сразу по нескольким путям и тут уже будет вопрос, как они будут сочетаться между собой. Вирус в принципе очень заинтересован, если так можно сказать, в том, чтобы быстрее распространяться и при этом становиться менее смертельным. Однако нельзя исключить, что в каких-то мутациях он будет более смертельным. Впрочем, эволюция не будет помогать вирусу идти по этому пути.

Подробнее о том, какую опасность представляют сибирские и северо-западные штаммы коронавируса, читайте в материале столичной редакции-КП.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 21 апреля 2021 года.

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