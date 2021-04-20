В Челябинскую область поступила партия новой вакцины «ЭпиВаКорона»

У жителей Южного Урала появится выбор между вакцинами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинскую область прибыла партия вакцины от коронавируса, которая называется «ЭпиВаКорона». Она была разработана в новосибирском научном центре «Вектор». Новым препаратом уже предлагают привиться в учреждениях региона.

Как сообщила КП-Челябинск первый заместитель губернатора Ирина Гехт, всего на Южный Урал поступило 4860 доз вакцины «ЭпиВаКорона». В первую очередь они были распределены по медучреждениям Челябинска и Магнитогорска. Основой приоритет, как и прежде, будет отдаваться лицам старше 65 лет.

Напомним, кроме вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» зарегистрирована прививка «КовиВак». Ранее мы пообщались с ученым из Челябинска, который стал одним из разработчиков третьей вакцины. В чем отличие всех трех препаратов и что разрабатывается еще, — поговорили с главным внештатным эпидемиологом Александром Выгоняйловым.

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