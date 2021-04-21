Экс-начальника управления капстроительства Челябинска Евгения Пашкова отправили в колонию

Приговор Пашкову вынесли в Центральном районном суде Фото: Евгений НАСЫРОВ

Сегодня в Центральном районном суде Челябинска вынесли приговор бывшему начальнику управления капстроительства Евгению Пашкову. Его признали виновным в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а его подельником был бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев. Они состоят в дружеских отношениях — экс-градоначальник даже является крестным отцом дочери Пашкова.

На сегодняшнем заседании присутствовали представители СМИ, обстановка была напряженной. Ранее прокурор запросил для Пашкова 11 лет колонии и штраф в размере 75 млн рублей, однако суд дал ему меньший срок.

— Его признали виновным в получении взятки в размере 1,3 млн рублей и назначили 8 лет колонии общего режима, — передает корреспондент КП-Челябинск из зала суда. — Обошлось без штрафа из-за его материального положения и троих детей на иждивении. Снят арест с имущества.

Суд признал Пашкова виновным в получении взятки Фото: Евгений НАСЫРОВ

На суде было озвучено, что в деле учитывались показания Котовой и других должностных лиц. При этом коллеги охарактеризовали Пашкова как профессионального и грамотного сотрудника. Несмотря на изначальный отказ сотрудничать со следствием, Пашков раскаялся в содеянном. У него остались жена и трое несовершеннолетних детей.

Напомним, по версии следствия, Евгений Пашков и бывший мэр Евгений Тефтелев получили взятку в размере 2,5 млн рублей. Эти деньги они вымогали у директора строительной организации Сергея Селищука, который занимался строительством новой школы в 54 микрорайоне. Пашков отказался сотрудничать со следствием и признавать свою вину. Что касается Селищука, то он освобожден от ответственности за дачу взятки, поскольку сам обратился в органы и дал показания против Тефтелева с Пашковым.

Тефтелев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором, поэтому его дело рассматривалось отдельно. На протяжении всего расследования бывший мэр признавал свою вину в полном объеме и давал показания.

На время следствия счета экс-мэра, общая сумма которых превышала 60 млн рублей, арестовали, а самого Тефтелева отправили под домашний арест.

Уголовное дело Тефтелева поступило в суд 27 августа, а первое заседание прошло 22 сентября. Тогда его пришлось перенести, поскольку стороны были уведомлены менее чем за пять суток до заседания.

На втором заседании 8 октября были озвучены показания подсудимого против действующего мэра Натальи Котовой и бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова. Тогда же стали известны подробности, как Тефтелев и Пашков получали взятку. В результате Тефтелеву назначили штраф в размере 37,5 млн рублей и отправили в колонию на 3 года.

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