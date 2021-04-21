Губернатор Алексей Текслер о строительстве метро в Челябинске после заявления Путина: «Это большая победа»

Алексей Текслер заявил, что проект метрополитена впишут в новую маршрутную сеть Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сегодня президент России Владимир Путин на послании Федеральному Собранию рассказал, что у челябинского метро есть будущее. По словам главы государства, система общественного транспорта столицы Южного Урала обновится за счет строящегося сейчас этого объекта.

— Челябинск — еще один наш город-миллионник — на базе давнего проекта строительства метрополитена тоже сможет обновить систему общественного транспорта, — заявил Путин.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уже сделал заявление по поводу челябинского метро. Он рассказал, что этот проект включат в новую маршрутную сеть.

— Для меня лично и для многих жителей Челябинска этот проект – мечта, которую мы помним еще с детства. Мы внесем изменения – впишем проект в новую маршрутную сеть. Очень скоро я подробнее об этом скажу. Самое важное, что мы услышали от Президента – что проект будет реализован, — заявил журналистам губернатор Алексей Текслер. — Для меня лично это большая победа. Это радостная новость для всех жителей региона и Челябинска.

Напомним, челябинский метрополитен уже много лет не дает покоя ни жителям, ни властям. Его строительство заморозилось, но регулярно тратятся миллионы рублей на то, чтобы поддерживать готовые участки в хорошем состоянии. При этом, в январе прошлого года сообщалось, что метрополитена в городе все-таки не будет, а достроят лишь один участок, но в декабре министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев заявил, что проект возможно реализовать при поддержке федерального бюджета.

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