В Челябинске благодаря собакам спасли одинокую женщину, которую разбил инсульт

У женщины были две собаки на цепи и кошки с котятами Фото: кадр с видео

Неравнодушные горожане спасли одинокую женщину, у которой случился инсульт. Челябинку парализовало, она не могла позвать на помощь. Эта история могла закончиться трагично, если бы не… собаки.

Все началось с поста в соцсетях, где говорилось, что в частном секторе на Сельмаше якобы умерла хозяйка двух собак и, если животных не заберут, их застрелят.

Такой пост появился в соцсетях. Скриншот предоставлен Юлией Митюговой

— В среду, 21 апреля, знакомые скинули мне этот пост и адрес, поскольку я живу неподалеку. В тот же вечер пошла гулять и решила все узнать. Познакомилась с соседями, они сказали, что последний раз видели женщину шесть дней назад, когда она прибиралась возле дома. Раньше она никуда не уходила надолго. При этом, все это время у нее работал телевизор, — рассказала Юлия Митюгова. Девушка много лет помогает животным и недавно была героиней материала «Комсомолки».

Во дворе действительно были две собаки на цепи, соседи приносили им воду и еду. Соседи рассказали Юлии, что вызывали полицейских 20 апреля, но они вскрывать двери отказались.

— Они [полицейские] сказали: мы сегодня участковому позвоним, он сказал семь дней нельзя туда ходить. Я обзвоню морги и больницу. Если не найдете родственников, будем вскрывать, — рассказал сосед Виктор.

По его словам, с родственниками женщина не общалась.

— Она никого не пускала, они [родственники] приходили, она выгоняла, — добавил Виктор.

В тот же вечер Юлии позвонила общественный инспектор по делам животных Виктория Пихуля. Она удостоверилась, что с собаками все хорошо, но всерьез забеспокоилась о судьбе женщины.

— Я проконсультировалась с адвокатом, он сказал, что можно вскрывать дверь при понятых. Вызвали полицию, ждали долго, замерзли, даже соседи позвали нас к себе. Диспетчер отругала нас, что мы звонили несколько раз: дескать, у них один человек на весь район, — рассказала Виктория.

— Мы верили, что хозяйка жива. Вдруг она упала и что-то сломала себе или потеряла сознание и ждет помощи, — отмечает Юлия.

Вместе с соседями девушки убедили полицейских, что женщина не могла куда-то уйти и, возможно, нуждается в помощи, и те вызвали спасателей.

— Когда мы зашли, женщина лежала на диване, у нее отказала правая часть, и она не могла говорить. Также у нее было сильное обезвоживание, — рассказала Виктория.

Врачи поставили 68-летней женщине диагноз «инсульт» и увезли ее в ОКБ №3. Медики состояние женщины не комментируют, ссылаясь на защиту информации. Сколько времени она пролежала в таком состоянии, не ясно.

В доме у женщины оказались еще и кошки с котятами. Четверо котят находились между оконными рамами. Вероятно, кошка пыталась пронести их через открытую форточку, но уронила. Сейчас волонтеры ищут, кто возьмет животных на передержку. Скорее всего, женщина пробудет в больнице долгое время.

Если вы хотите взять животным или помочь с кормом, можно написать Юлии Митюговой.

Тем временем Виктория намерена написать заявление в прокуратуру с просьбой проверить полицейских на предмет бездействия. Женщину могли госпитализировать еще 20 апреля, а не в ночь на 23 апреля. В полиции рассказали свою версию событий. 20 апреля соседи вызвали полицию. По их словам, на место выезжал именно участковый.

— Как поясняет участковый, он предложил вызвать МЧС. Они забеспокоились: «Как мы потом, если ее нет дома». Стали говорить, что у нее есть родственники тоже в Ленинском районе, что она иногда к ним ездит мыться. Предложили еще подождать: «Мы не хотим дом караулить». Участковый оставил свой им свой номер телефона. На следующий день соседи вышли на волонтеров и стали вызывать по 02 полицию, — рассказали в УМВД по Челябинску.

Что касается правила семи дней ожидания, в полиции пояснили, что строгого срока нет, все зависит от ситуации. Зайти в дом могут в тот же день.

— Если есть веские основания, опрашивают соседей и вызывают МЧС.

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