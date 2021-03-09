Бездомный пес, подобранный в Новый год, изменил жизнь пары из Челябинска

Волчок появился в семье Митюговых 31 декабря. И его история стала настоящим новогодним чудом. Фото: из архива героя публикации

Челябинка Юлия Митюгова всегда мечтала о собаке, но и подумать не могла, что питомец сам найдет ее. Шесть лет назад, под Новый год, в офисное здание, где работала Юля забежал беспризорный щенок. Малыш остался один на морозе в самый добрый праздник — напуганный и никому не нужный. Но произошло чудо, кардинально изменившее жизнь обоих — и щенка, и Юли.

ЮЛЯ, ЕПРСТ!

— Морозным утром 31 декабря я пришла на работу. Еще до того, как зайти в здание офиса, услышала лай. Открыла дверь и увидела маленького рыжего щенка. Он тут же сорвался с места и метнулся ко мне, запрыгнул на руки и начал облизывать лицо, — вспоминает Юлия.

Девушка сидела на полу и рыдала от счастья и жалости.

— Решила завести щенка в редакцию (в то время я работала в СМИ). Мои коллеги сразу приняли его, начали кормить, гладить и рассказывать, что видели, как он бегал возле дороги. Видимо, кто-то запустил его погреться, и в этот момент в офис зашла я. С работы меня, конечно же, отпустили. Я посадила щенка в машину и повезла домой. Что говорить мужу не знала, просто позвонила ему и сказала: «Выгляни в окно». А он увидел собаку рядом со мной и сказал: «Юля, епрст!». С тех самых пор Волчок живет у нас.

На тот момент Юля с мужем Федором жили на съемной квартире. К тому же у них уже было две кошки — Мелкий и Чиабатта.

Фото: из архива героя публикации

ВОЙНА И МИР

Кошку Чиабатту Юля подобрала с улицы девять лет назад. Не дала погибнуть на морозе. По оценкам врачей, пушистой было всего восемь месяцев, но по числу болезней она могла бы «затмить» пожилого сородича. Чиабатту вылечили, выходили. Теперь она такая красавица, что даже выглядит моложе своего возраста.

Юлия и Чиабатта. Фото: из архива героя публикации

Мелкого взяли из приюта. Когда он был котенком, на него напали собаки. Коту удалось вырваться из зубастых пастей и выжить. А затем оказаться в добрых руках. О переломном моменте в его «биографии» напоминает сейчас только шрам во всю спину.

Волчка кошки, как и полагается их природе, встретили безрадостно и настороженно. Хозяева даже переживали за собаку, оставляя ее наедине с кошками, — кошки могли поцарапать. Волчок побаивался их и просто уходил от конфликта, поджав хвост.

К счастью, со временем питомцы подружились.

Юлия давно помогает животным. Раньше сама подбирала питомцев с улицы и пристраивала в добрые руки, чаще - друзьям. А потом стала поддерживать приюты. Фото: из архива героя публикации

СОБАКА НА ЛЕДНИКЕ, НА ЛУНЕ И НА МАРСЕ

— Конечно, с появлением собаки, как и любого другого члена семьи, жизнь меняется, — говорит Юлия. — Скажем так, Волчок дисциплинировал нас с мужем и подготовил к рождению ребенка. Он был таким же малышом, которому требовалось внимание и наше время. Лично для меня большим удивлением (и я говорю это на полном серьезе) стало то, что собаке не нравится поводок. Мне казалось, что все они с рождения знают, зачем он нужен, и что его нельзя грызть. Дальше настоящим шоком стало то, что маленького щенка нужно приучать к улице. Мы по очереди выгуливали его каждые два часа. Вещи всегда были на «готове», чтобы можно было быстро выбежать на улицу и ничего по пути «не разлить».

Еще, по словам Юлии, проверкой на прочность стал вой, когда Волчок оставался один дома.

— Тут хочу отдельное спасибо сказать нашим соседям, которые спокойно реагировали на эту проблему и всегда говорили: «Мы понимаем, что он скучает». В итоге проблему решили достаточно быстро.

Под Волчка пришлось подстроить не только быт, но и отдых. Путешествуют супруги только с лохматым другом. Но поскольку с собаками вход открыт не везде, маршрут выстраивается особым образом. Однако это для пары не проблема.

— В прошлом году Волчок добрался до ледника Актру (ледник в окрестностях горы Актуру Северо-Чуйского хребта Алтайских гор — прим. авт.), искупался в чистейшем высокогорном озере, бегал по Луне и Марсу (в Алтайских горах), да и вообще, классно проводил свое время. Волчок любит кататься на сапборде и бегать рядом с велосипедом. Не собака, а мечта! К сожалению, в Челябинской области не все места можно посещать с животными. Значит будем ездить в другие! — не унывают супруги.

Волчок любит кататься на сапборде... Фото: из архива героя публикации

... и бегать рядом с велосипедом. Фото: из архива героя публикации

Волчок на леднике Актру. Фото: из архива героя публикации

ХВОСТАТЫЙ КВИНТЕТ

Со временем число животных в квартире Митюговых стало увеличиваться. Членом семьи стала соседская кошка Моня.

— У Мони умер хозяин, он был нашим старичком-соседом. Попросил как-то поухаживать за ней, пока он на рыбалке. Но рыбалки не случилось, он в тот же день умер. Его дальние родственники решили от кошки избавиться, выгнать на улицу. Кошка породистая, и он ее очень любил. Сначала ее взяла к себе моя соседка, но через две недели заявила, что с таким монстром жить не будет. Мол, кошка обижает ее ребенка. Мы взяли себе. Она с характером, но никогда не укусила и не поцарапала моего сына. Просто к каждому нужен подход, — отмечает Юля.

В семье Митюговых три кошки. Фото: из архива героя публикации

Прошлой осенью у Митюговых появилась еще одна собака — Агата.

— Ее совсем малышкой сбила машина. Об этом я узнала от своей соседки, которая не знала, куда обратиться за помощью. Оказывается, щенок лежал возле дороги целые сутки. Мимо проходили люди, но помогать не хотели. Вместе с соседкой мы организовали спецоперацию по спасению бедолаги. Я это так называю. Агату отвезли в клинику, оказалось, что у нее сломаны две задние лапы. Пока шло восстановление, искали ей постоянный дом, но увы, находили только передержки. В сентябре, когда Агате исполнилось пять месяцев, мы забрали ее к себе домой. Навсегда. Конечно, очень переживали. Волчок не очень-то дружен с другими собаками, но эту сразу принял.

Агата. Фото: из архива героя публикации

ПОМОГАТЬ И СВОИМ, И ЧУЖИМ

Содержание пяти животных требует много сил, времени и денег. Но пара уже привыкла.

— Я даже представить не могу, как может быть иначе, — говорит Юля. — Нам не сложно просыпаться в 5-6 утра и отправляться на улицу в любую погоду. Не сложно убираться, потому что хочется жить в комфортных условиях. Не сложно кормить питомцев качественной едой, потому что нам важно их здоровье. Хочется, чтобы все они прожили как можно долго и счастливо.

При этом Митюговы заботятся не только о своих питомцах, но еще и помогают приютам: добрым делом, репостами или деньгами. А еще Юля изготавливает рождественские венки, средства с продажи которых тоже идут животным.

Сын Миша, как и его родители, тоже без ума от животных. Юля шутит, что ее ребенок никогда не попросит собаку, потому что у него их уже две. И надеется, что любовь к животным будет у Миши всегда.

Сын Миша, как и его родители, тоже без ума от животных. Фото: из архива героя публикации

— Когда он заходит домой, первым делом кричит: «Агата, моя девочка, Волчок, я так скучал!». Ну а котов просто обнимает и целует, — рассказывает Юлия. — Вообще Миша мой супергерой. В свои четыре года он ездит спасать собак и кошек, возит питомцев к ветеринару и выгуливает наших пушистых друзей.

Юлия надеется, что любовь к животным будет у Миши всегда. Фото: из архива героя публикации

— А если какой-то питомец еще будет нуждаться в вашей помощи, в заботе и крыше над головой, приютите? — спрашиваем мы у Юли.

— Ха! Вот муж-то удивится! Для пополнения нужны дополнительные квадратные метры, но как говорил профессор Дамблдор: «В Хогвартсе тот, кто просит помощи. Гарри, всегда ее получает!».

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