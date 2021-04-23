Мошенники взломали Instagram родной сестры Ирины Шейк и попросили от ее имени денег на лечение матери

Татьяна Петенкова выложила пост с просьбой о помощи своей матери. Фото: tatianapetenkova_ / Instagram.com

Родная сестра известной модели из Челябинской области Ирины Шейк Татьяна Пентенкова выложила в своем Instagram пост с просьбой о помощи. Она рассказала, что ее мать попала в реанимацию после ДТП.

Но у подписчиков возникли сомнения в достоверности.

Татьяна написала, что на лечение небходимо 470 тысяч рублей. Фото: tatianapetenkova_ / Instagram.com

Большинство подписчиков уже обратили внимание на странность ситуации. Однако комментарии в аккаунте Татьяны оказались закрыты. Кроме того, вероятные мошенники указали неверные данные в паспорте, фотографию которого они выложили в посте. Там указано, что мать Ирины Шейк зовут Татьяна, в действительности же ее зовут Ольга.

Комментарии к посту оказались закрытыми. Фото: tatianapetenkova_ / Instagram.com

На момент написания этой публикации пост с просьбой о помощи был выложен час назад. Однако аккаунт Татьяны до сих пор не заблокировали за взлом.

Татьяна Петенкова является старшей сестрой Ирины Шейк. Она тоже обладает модельной внешностью, однако свою карьеру предпочла не связывать с шоу-бизнесом. Сейчас Татьяна живет в Краснодаре и вместе со своим мужем воспитывает детей. Сестры общаются, частенько выкладывают совместные фото.

На сообщения КП Татьяна пока не отвечает.

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