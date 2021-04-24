Фото: Игорь Шестаков

Сегодня митрополит Алексий провел первую божественную литургию в Челябинске. Она прошла в Свято-Симеоновском кафедральном соборе, куда пришли десятки людей. Здесь же митрополит выступил с приветственным словом и рассказал о своем назначении.

— Я от всего сердца приветствую вас, хочу пожелать вам от всей души доброго здоровья и помощи Божией во всех ваших делах. Мне поручено послушание по управлению Челябинской епархией, и быть главой митрополии. Когда я сюда поехал, я испытывал большое волнение и большой трепет, потому что это дело незнакомое. Но сегодня, увидев всех вас, я почувствовал, что в вашем лице я получу сильную поддержку, и этот страх стал меньше, — обратился к южноуральцам митрополит Алексий.

Глава епархии прибыл в Челябинск сегодня днем, его встретили со всеми почестями, а вчера у владыки был день рождения.

— Желаем Вам крепкого здоровья, неоскудевающей помощи Божией в Вашем служении на земле Южного Урала. Многая и благая лета! — написали в Челябинской митрополии.

Напомним, решением Священного синода от 15 апреля епископ Нижнетагильский и Невьянский Алексий был назначен главой Челябинской митрополии. 20 апреля в Свято-Даниловом монастыре в Москве Святейший Патриарх Кирилл возвел его в сан митрополита. Мы собрали информацию о том, что известно о новом митрополите Челябинской области.

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