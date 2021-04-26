Топ-10 озёр для отдыха на майские праздники под Челябинском

В 2021 году туризм в регионе будет процветать. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Все-таки в нашей стране любят следовать традициям. Еще недавно россияне и не надеялись на вторые каникулы. В календаре 2021 года майские праздники были поделены на две части. Буквально за неделю до них все переигралось. Владимир Путин объявил выходные с 1 по 11 мая. «Комсомольская правда» спросила челябинцев, что они об этом думают. Для многих это стало настоящим сюрпризом. Поехать заграницу все еще очень проблематично. Сидеть дома целую неделю тоже мало кому захочется. Мы составили топ-10 озер для отдыха в Челябинской области, куда можно отправиться уже на майские праздники.

Увильды

Увильды - одно из самых больших и живописных озер Южного Урала. Фото: Юлия Реутова.

Самое крупное и прозрачное озеро, его называют жемчужиной Южного Урала. Ежегодно на Увильдах отдыхают не только челябинцы, но и жители Екатеринбурга, Перми и других уральских городов.

Расположено в 80 километрах от Челябинска в Аргаяшском районе. На то, чтобы обойти озеро целиком, придется потратить около 14 часов. А на велосипеде его можно объехать за 4.

Отдыхающие сравнивают берег озера Увильды с лагуной. А еще там незабываемые закаты и рассветы.

Тургояк

Тургояк - гидрологический памятник природы регионального значения. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Не иначе, как «Уральский Байкал». Считается гидрологическим памятником природы регионального значения. В народе его также называют настоящим местом силы.

Известно чистотой и прозрачностью воды. Многие приезжают туда, чтобы понаслаждаться тишиной и спокойствием. Однако для уединения укромное местечко еще придется поискать. В жаркие дни там многолюдно, как в городе. Вокруг озера огромное количество популярных санаториев, баз отдыха и палаточных городков.

До Тургояка путь не близкий — на машине около 2 часов езды. Но горожане не прочь потратить их на дорогу, лишь бы оказаться в гармонии с природой. В жаркие выходные дни пробки начинаются еще у подъезда к Миассу. Чтобы дорога не показалась утомительной, местные советуют выезжать к озеру пораньше.

За чистоту и красоту Тургояк прозвали "младшим братом Байкала". Фото: Валентина ВАГАНОВА

Большой Теренкуль

Еще одно чистейшее озеро Челябинской области. Подпитывается водой из горных ключей. Находится в Чебаркульском районе и граничит с Ильменским заповедником.

Большой Теренкуль называют младшим братом Тургояка. Переводится, как «глубокое озеро». Но если сравнивать с Тургояком, то оно чуть меньше по размерам. Площадь зеркальной глади 236 гектаров. А вода кажется теплее. Но, как и везде, прогревается к середине лета.

Горное озеро покрыто бурной растительностью, вокруг него расположены крутые каменистые берега, местами переходящие в песчаные пологие. Дно тоже песчаное, кое-где попадаются камни.

В Челябинской области есть, что посмотреть. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Большой Кисегач

Среднее по размеру озеро является памятником природы. Расположено на границе Ильменского заповедника — на территории Чебаркульского и Миасского районов Челябинской области. В 5 километрах к северо-востоку от Чебаркуля.

Озерные берега каменистые и покрыты лесом. В нем обитают окунь, щука, линь, корюшка и даже водятся раки. Это подтверждает то, что вода в озере не загрязнена ни металлами, ни другими химическими элементами.

В переводе с башкирского у названия 2 варианта: «обрывистое, крутое озеро» и «озеро, где рубят лес». Рядом с озером Большой Кисегач в пешей доступности находится еще два озера: Малый Теренкуль и Еловое. Бывалые туристы отмечают, что из трех этих озер теплее всего как раз Большой Кисегач.

Прогулочный маршрут вокруг озера составляет 5 км.

Большой Сунукуль

Еще одно красивейшее озеро в Чебаркульском районе, расположенное рядом с селом Непряхино. Славится отменной рыбалкой в любое время года. Одна его сторона примыкает к Ильменскому заповеднику. Особую живописность ландшафту придает изломанная береговая линия.

Озеро Большой Сунукуль соединено протокой с Малым Сунукулем. Как большинство уральских озер, имеет острова: остров Высокий и остров Плоский, а на юге Безымянный.

Вокруг озера много баз отдыха и есть молодежный лагерь для студентов. Также это место подойдет тем, кто предпочитает палаточный отдых.

Озеро Аракуль

Красивый, чистый, живописный водоем, окруженный горами и лесом. Его длина около 3,5 километра, ширина — 2 километра. Средняя глубина составляет 5,3 метра, а максимальная — 12 метров.

На некоторых озерах Челябинской области на ловлю рыбы требуется специально разрешение. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В водоеме водится много разной рыбы и даже раки. Но любительская рыбалка на озере Аракуль под запретом. Для того чтобы поохотиться на самую большую щуку в регионе, нужен специальный разрешающий документ.

Берега высокие, неровные, скалистые. Кое-где можно встретить заболоченные места.

Озеро Аракуль находится в Каслинском районе Челябинской области. Рядом с ним соседствуют знаменитый скальный массив Аракульские Шиханы. Вот где можно совместить озерный отдых с горным.

Зюраткуль

Вода в озере Зюраткуль имеет янтарный отттенок. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Самое высокогорное озеро в европейской части России. Расположено в Саткинском районе Челябинской области. На стыке таежной и лесостепной зон с умеренно-континентальным климатом. Поэтому там можно полюбоваться разнообразием флоры и фауны.

Сама вода имеет янтарный оттенок. Внутри водохранилища лежат затопленные деревья. Такой, своего рода, настой коры.

Больше 50 лет назад озеро Зюраткуль получило статус охраняемого памятника природы. Чтобы посетить заповедную зону, придется заплатить 100 рублей с человека. У пенсионеров и студентов 50% скидка. Зато рыбалка бесплатная. В водоеме обитает около 20 видов рыб.

Отдыхать там можно круглый год. Летом у туристов популярны лодочные, конные и пешие прогулки (разработаны специальные маршруты), зимой — катания на санках, лыжах и собачьих упряжках. Поверхность водоема покрыта льдом где-то пол года: с конца октября до мая.

Проложены пешие маршруты для туристов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кум-Куль

Одно из самых близких озер северо-западного направления, расположено в 30 километрах от Челябинска. На территории Аргаяшского района, в холмистой лесостепной местности с березовыми рощами.

У озера чистейший берег и оборудованные пляжи. Есть даже небольшой аквапарк. Дно, в основном, песчаное, местами илистое. Нарастание глубины равномерное.

Вокруг озера Кум-Куль занята загородными поселками и базами отдыха. Свободно подъехать к водоему на автомобиле можно только на небольшом участке — по левому берегу.

Шеломенцево

Первое название озера — Песчаное. Но местные давно его нарекли Шеломенцево. В честь одноименного поселка, расположившегося неподалеку. Находится в часе езды от Челябинска по Троицкому тракту.

Там прекрасно себя чувствуют и рыболовы, и те, кто предпочитает пляжно-пикниковый отдых. Водоем круглой формы. Пляжи и дно песчаные, но не везде. Илистые участки дна делают воду немного мутной. Поэтому снорклингом (плавание под водой на небольшой глубине — Прим. Авт.) на Песчаном не позанимаешься.

Вход в воду пологий. Максимальная глубина не больше 5 метров. Кругом мелкий песочек. Комфортные условия для маленьких детей, которые привыкают к воде.

Уровень воды в Шеломенцево поддерживается за счет атмосферных осадков. Но, не смотря на это, довольно чистое.

Челябинская область - озерный край Урала. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Озеро Боровушка

Еще одно популярное у горожан озеро, особенно пользующееся спросом в будние дни. До него прям рукой подать, по меркам расположения других озер. Находится всего в 40 км от Челябинска — в Еткульском районе. Неподалеку от районного села Еткуль.

Со всех сторон окружено сосновым бором. Само озеро представляет собой карстовый провал (это место, где горные породы размыты водой — прим.авт.) округлой формы. Общая площадь водного зеркала 16 гектаров, а глубина 6 метров. На берегу много растительности, потому как у Боровушки нет стока.

Рыбалка бесплатная, но особо много рыбы там не наловить.

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