Расписание ОГЭ в Челябинске 2021: когда пройдут экзамены по предметам

Основные экзамены 9-классники будут сдавать с 24 мая по 2 июля. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Близится не только отпускной период, но и ответственная пора для тех, кто в этом году попрощается со школой. Впереди майские праздники, объявленные Президентом России выходными днями. Уроков не будет, а значит, появится дополнительное время на подготовку. В прошлом году государственные экзамены были перенесены в связи с распространением коронавируса. В этом все должно пройти по плану.

Министерство образования Челябинской области опубликовало расписание основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в Челябинске 2021. Даты утверждены приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора.

Государственный и выпускной экзамены у челябинских 9-классников состоятся с 24 мая по 2 июля.

24 и 25 мая — ОГЭ и ГВЭ по русскому языку.

27 и 28 мая — ОГЭ и ГВЭ по математике.

8 и 30 июня — резервные сроки ОГЭ и ГВЭ по русскому языку.

16 июня и 2 июля — резервные сроки сдачи ОГЭ и ГВЭ по математике.

Резервные сроки, иначе говоря, пересдача предусмотрена для тех, кто пропустит основной экзамен из-за болезни или по другой уважительной причине. Она должна быть подтверждена документально. Также пересдать экзамен смогут выпускники, которые окажутся не довольны одним из результатов.

Дополнительный период для сдачи 9-классниками ОГЭ и ГВЭ назначили с 3 по 15 сентября.

3 сентября — экзамен по русскому языку и по математике

6 сентября — день для тех, кто не прошел государственную итоговую аттестацию ранее, получил неудовлетворительные результаты по обоим предметам, или имеет повторный неудовлетворительный результат по одному из них.

Еще одна попытка сдать экзамены в дополнительный сентябрьский период будет у выпускников 9-классов, допущенных к экзаменам по решению председателя государственной экзаменационной комиссии: 13 сентября — русский язык, 15 сентября — математика.

11-классники готовятся к экзаменам с 25 мая по 16 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

11-классники будут сдавать государственный выпускной экзамен с 25 мая по 16 июня.

На экзамены допустят всех. И тех, кто в этом году не планирует поступать в ВУЗы. И даже тех, кто имеет ограничения по здоровью или инвалидность.

25 мая — ГВЭ по русскому языку.

28 мая — ГВЭ по математике.

8 июня — ГВЭ русскому языку (резерв).

16 июня — ГВЭ по математике (резерв).

13 и 17 июля и 3-15 сентября — два дополнительных периода у 11-классников, чтобы сдать экзамены по русскому языку и математике.

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