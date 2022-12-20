Официальное расписание ЕГЭ в Челябинске на 2023 год: когда школьники будут сдавать единые государственные экзамены

Первая волна ЕГЭ уже началась
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С 20 марта 2023 одиннадцатиклассники сдают экзамены досрочно. Знания экстернов и выпускников прошлых лет, которые завалили предметы в свое время, проверяют до 19 апреля. А в конце мая принимать экзамены будут у основной волны учеников. Полное расписание ЕГЭ публикуем ниже.
В 2023 году досрочная сдача ЕГЭ будет проводиться в течение месяца с 20 марта по 19 апреля:
20 марта (понедельник) – география, литература;
23 марта (четверг) – русский язык;
27 марта (понедельник) – базовая и профильная математика;
30 марта (четверг) – иностранный язык (письменно), биология, физика;
3 апреля (понедельник) – иностранный язык (устно);
6 апреля (четверг) – обществознание, информатика;
10 апреля (понедельник) – история, химия.
Резервные дни:
12 апреля – (среда) география, химия, информатика, иностранный язык (устно), история;
14 апреля – (пятница) иностранный язык (устно), литература, физика, обществознание, биология;
17 апреля – (понедельник) русский язык;
19 апреля – (среда) профильная математика.
Основной период сдачи ЕГЭ длится с 26 мая по 1 июля. Такой разбег – из-за резервов, которые начинаются 22 июня.
26 мая (пятница) – география, литература и химия,
29 мая (понедельник) – русский язык,
1 июня (четверг) – базовая и профильная математика,
5 июня (понедельник) – история, физика,
8 июня (четверг) – обществознание,
13 июня (вторник) – иностранный язык (письменно), биология,
16 и 17 июня (пятница и суббота) – иностранный язык (устно),
19 и 20 июня (понедельник, вторник) – информатика.
Резервные дни для сдачи, если в один день вдруг пересекутся несколько предметов, нужных для поступления, идут с 22 июня по 1 июля:
22 июня (четверг) – русский язык;
23 июня (пятница) – география, литература, иностранные языки (устно);
26 июня (понедельник) – базовая и профильная математика;
27 июня (вторник) – иностранный язык (письменно), биология, информатика;
28 июня (среда) – обществознание, химия;
29 июня (четверг) – история, физика;
1 июля (суббота) – все предметы.
Если для базовых предметов еще будут дни пересдачи, то профильные пересдать не получится. Придется ждать следующего года – или поступать в учреждения, где они не нужны:
6 сентября (среда) – русский язык;
12 сентября (вторник) – базовая математика.
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