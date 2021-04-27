Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 28 апреля 2021: помогает ли аспирин предотвратить COVID-19

Школьникам уже озвучили ближайшие даты проведения ЕГЭ и ОГЭ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ковид на Южном Урале постепенно сдает свои позиции. Число заражений за сутки снижается активно уже несколько недель. Делимся с вами последними новостями о коронавирусе в Челябинской области на 28 апреля 2021 г.

Статистика: коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки зарегистрировали 107 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 59 792.

Скончались 8 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него умерли 7 пациентов. Причиной смерти восьмого человека стали сопутствующие заболевания.

Больничные палаты при этом покинули 113 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 54 170 человек. Под присмотром врачей остаются 2 997 зараженных.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Из-за коронавируса у будущих выпускников школ выдалось много внеплановых выходных. Однако экзамены уже на носу, а это значит, что расслабляться не стоит. Минобр уже назвал даты проведения ЕГЭ и ОГЭ. О том, какие предметы будут сдавать в первую очередь школьники, читайте в материале.

В соцсетях появилась информация, что аспирин является хорошим средством для профилактики коронавируса. Однако врач и доцент норвежского университета OsloMet Юрий Киселев развенчал это заблуждение в беседе с корреспондентом столичной редакции КП.

— Не стоит этого делать ввиду недоказанности положительного эффекта. Тем более, что у аспирина, как и любого лекарства, есть противопоказания и возможны неблагоприятные побочные эффекты. При постоянном приеме «для профилактики» риск последних возрастает, — сообщил Юрий Киселев.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 28 апреля 2021 года.

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