Южный Урал - край горных вершин разной степени сложности для восхождения. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Южный Урал — настоящий горный край. Тут есть, что посмотреть. Тем более, если свободное время позволяет. А с этим в ближайшее время россиянам повезло. С 1 по 10 мая Владимир Путин объявил внеплановые выходные. Кроме того, челябинцам и ехать далеко не придется. Географически мы ближе всех к национальным паркам. Зюраткуль, Таганай, Аракульские Шиханы, Нурали: горы Южного Урала, которые стоит посетить в майские праздники.

Хребет Зюраткуль

Второй по высоте после хребта Нургуш на Южном Урале. Природная достопримечательность Национального парка «Зюраткуль». Расположен в 200 километрах от Челябинска и в 30-ти от города Сатка.

Его высшая точка над уровнем моря 1175 метров. А протяженность — 8 километров. Друг за другом следуют несколько скал: Юрактау, Жюракташ, Сердце-гора и Голая Сопка. Передвигаться по ним не составляет особого труда. По фактурным каменистым склонам проложена очень комфортная экотропа.

От такой красоты захватывает дух. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Туристический подъем начинается от одноименного озера. Этот участок Уральских гор считается исторической ценностью Челябинской области. Плавное восхождение занимает около 5 часов. До вершины около 12 километров. Оттуда хорошо видны озеро Зюраткуль и две Уральские горы: Иремерь, Большой Нургуш.

В национальном парке «Зюраткуль» также находятся скалы Медведи, река Юрюзань, гора Лукаш, Ледяной фонтан, Мараловая ферма «Медвежья радость». Вся территория охраняемая и за ней тщательно ухаживают. Туристам не трудно разобраться и не нужно никакой особой подготовки или планирования. Позаботиться стоит лишь об удобной одежде и съестных припасах.

До вершины Зюраткуль около 12 километров, которые можно неспешно преодолеть за 5 часов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Билет в национальный парк составляет 100 рублей. Для льготников: ветеранов, инвалидов 1 и 2 группы, а также детей до 12 лет — вход бесплатный.

Таганай

Один из самых популярных национальных парков Южного Урала. В этом году 30 лет со дня его основания. Площадь Таганая 568 тысяч гектаров. Он включает в себя 9 хребтов.

По величине на первом месте — Большой Таганай, длиной 26 километров. Его высшая точка — гора Круглица — почти 1178 метров над уровнем моря. Сам парк можно обойти двумя тропами.

На Таганае текут каменные реки. Фото: архив КП. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как правило, туристический подъем начинается по верхней тропе: Двуглавая сопка — Откликной гребень — Долина сказок — гора Круглица. Ее протяженность — около 14 километров. И это самый изобильный достопримечательностями маршрут.

Спуск к нижней тропе: Дальний Таганай (Метеостанция).

Возвращение по нижней тропе: Монблан — Средний Таганай — Каменная река — Малый Таганай. Протяженность нижней тропы — 25 километров. Не такая популярная, как верхняя — несколько заболочена. Обычно по ней идут те, кто уже прошел весь маршрут верхней тропы.

Обойти весь парк за день все нереально. Бывалые туристы советуют иметь в запасе хотя бы 3-4.

Природные объекты Таганая:

Тещин язык, Юрма, Дальний Таганай, Ицил, Протопоп, Круглица, Митькины скалы, Двуглавая сопка «Бараньи лбы» (северная вершина), Двуглавая сопка Перья, Монблан, Средний Таганай, Малый Таганай, Семибратка, Откликной гребень, Плато Дьявола, Черная скала, Три брата, Долина сказок, Ахматовская копь, большое Киалимское болото, Майские поляны, Большая каменная река.

На Большой реке можно встретить наиболее крупную каменную россыпь. И это самый травмоопасный участок, который следует переходить аккуратно, не торопясь. Только на поверхности там лежит больше 2,5 миллионов каменных глыб. Протяженность реки 6 километров, а ее глубина 4-6 метров.

В поход можно приезжать и с детьми. Самая легкая для восхождения вершина — Малый Таганай.

Перед путешествием необходимо зарегистрироваться в качестве посетителя парка и оплатить вход в визит-центре. Цена — 150 рублей с человека. Есть льготные категории (дети до 12 лет, пенсионеры, инвалиды и др.).

Аракульские Шиханы

Гранитный скальный массив, расположенный в Челябинской области в 7 километрах от поселка Вишневогорск и в 28 километрах от города Верхний Уфалей..

Аракульские Шиханы простираются более чем на 2 километра с севера на юг. Максимальная высота над землей 80 метров (вершина Чемберлен). Оттуда открывается вид на 11 озер.

Максимальная точка Аракульских Шиханов вершина Чемберлен. Ее высота над землёй 80 метров. Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В межгорной впадине притаилось озеро тектонического происхождения Аракуль. В переводе с башкирского: «промежуточное озеро» или «озеро между гор». Со всех сторон оно окружено лесом. И идут тропинки к Шиханам.

За озером поднимаются Вишневые горы. А юго-западнее возвышается гора Аракуль со скалами. Ее высота над уровнем моря — 563 метра, над уровнем озера 262 метра.

Сложен Шихан огромными гранитными плитами и глыбами. У скал-камней необычные названия: Курица, Каменная голова, Старуха, Ладонь. Когда-то предки располагали в них святилища. Восточная сторона — это отвесные скалы высотой до 60 метров. Там часто можно встретить скалолазов.

Сложен Шихан огромными гранитными плитами и глыбами. Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Еще одна особенность Шихана — многочисленные каменные чаши. По версии археологов, они образовались в результате разрушения породы из-за костров, которые наши предки разводили на одном и том же месте. Летом туристы даже не прочь искупаться в некоторых из таких чаш.

В окрестностях Аракульских Шиханов больше двух десятков памятников. Датированные эпохами от энеолита до средневековья. Чаще они встречаются на побережье озера — это стоянки охотников и рыболовов, а также поселение.

Нурали

Невысокий, живописный и, что немаловажно, удобно расположенный хребет Уральских гор в Учалинском районе республики Башкортостан. «Нурали» в переводе с башкирского: «светлый». Имеет 8 километровую протяженность с севера на юг, а в ширину около 2-х.

У хребта Нурали необычный рельеф: сглаженные края и три выделяющиеся вершины. Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Отличается разнообразным пейзажем: горные пики, скалы, леса, реки и озера. А еще Нурали интересен тем, что здесь берет начало река Миасс и необычным рельефом: сглаженные края и три выделяющиеся вершины.

Самая северная и высокая из них (725 м) — Три слона. На нее и «охотятся» туристы. Там склоны с отвесными участками, изрезанные оврагами.

Нурали выбирают, когда в запасе всего один выходной. Там несложные маршруты, которые можно пройти за день. Легко справятся даже дети. Некоторые предпочитают подниматься на транспорте: велосипед, квадроцикл, внедорожник или мотоцикл. Путь усложняется лишь в дождливую погоду.

Чтобы дойти до вершины хребта Нурали достаточно одного дня. Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Самый популярный маршрут на Нурали с южной стороны. Он берет начало от деревни Яльчигулово и в ней же и заканчивается. Чтобы дойти до самого хребта, достаточно одного дня. Но там можно остаться и на подольше. Преимущество горных путешествий в том, что на них уже ступала нога человека.

Путь с севера подойдет пешим туристам или тем, кто хочет преодолеть маршрут на авто с повышенной проходимостью.

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