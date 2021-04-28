Бездомный, судим за изнасилование: что известно о мужчине, напавшем на девочку в челябинском подъезде

Задержать маньяка помогли жители. Фото: Подслушано ЧМЗ (Official)/vk.com
Мужчина, напавший на девочку в подъезде, практически на глазах ее матери, был судим за изнасилование, разбой и причинение вреда здоровью.
— На свободу он вышел недавно, до июня 2025 года находится под административным надзором в отделе полиции «Металлургический», — рассказал источник в правоохранительных органах.
Задержанному 53 и года и он бездомный.
Инцидент произошел накануне днем в одном из подъездов дома №4 по улице Винницкой. Между первым и вторым этажом мужчина напал на девочку. Очевидцы делятся шокирующими подробностями: у него были сняты штаны.
Вслед за девочкой шла мама. Она принялась оттаскивать мужчину, тот несколько раз ударил ее по голове и туловищу и бросился бежать. На крики женщины сбежались соседи и прохожие.
— Когда он бежал во дворе, кто-то поставил подножку. Его положили на землю, рядом лежала проволока, ей скрутили и ждали полицию, — рассказал один из очевидцев.
От маньяка пахло перегаром, в кармане у него был нож.
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Ему готовятся предъявить обвинение по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста»).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru