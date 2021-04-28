Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 29 апреля 2021: куда сходить в майские праздники

Впервые у челябинцев в начале мая будет длинный отдых, состоящий из 10 дней Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заражаемость ковидом на Южном Урале этой весной продолжает падать. Однако говорить о снятии масочного режима еще рано. Делимся с вами последними новостями о коронавирусе в Челябинской области на 29 апреля 2021 г.

Статистика: коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, в регионе зафиксировано 59 897 случаев COVID-19. За прошедшие сутки болезнь нашли еще у 105 человек, среди которых не оказалось школьников. При этом выздоровели 121 человек, а всего с начала пандемии от вируса излечился 54 291 южноуралец. Под наблюдением специалистов остаются 2 972 пациента.

За прошедшие сутки выросла и статистика летальных исходов. Умерли еще 9 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. 8 из них скончались непосредственно от вируса, а у одного он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Вчера, 28 апреля, Наталья Горлова покинула пост главы управления здравоохранения Челябинска. Ее уход связан с ликвидацией учреждения. Информацию об этом подтвердили в мэрии.

— В связи с ликвидацией управления здравоохранения Наталья Горлова назначена на вакантную должность главного врача ГКБ № 11, — рассказали в мэрии. — С 1 мая Наталья Горлова также назначена председателем ликвидационной комиссии управления на общественных началах.

Наталья Горлова заменит 72-летнего Николая Слободенюка, который ушел с поста главного врача ГКБ №11 в марте 2021 года. Отметим, что ранее эту должность временно занимала Веста Титова, которая является заместителем главврача по поликлинике.

На посту начальника челябинского горздрава Наталья Горлова работала с 2012 года.

Наталья Горлова. Фото: gorzdrav74.ru

Южноуральцам, которые планировали отдых в Турции в начале мая, придется о нем забыть. Во всем виноват коронавирус, из-за которого было закрыто авиасообщение с этой страной. Однако есть альтернатива. Можно съездить в горы, которых у нас в регионе достаточно. Редакция КП-Челябинск уже составила топ горных маршрутов на майские праздники. С ним можно ознакомиться в материале.

А для тех, кто не горит желанием выбираться на природу, мы составили шпаргалку мест, которые можно посетить в Челябинске в период 10-дневного отдыха. Подробности об этом в нашем материале.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 29 апреля 2021 года.

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