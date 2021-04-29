«Если выходные, обязательно пить?»: запретят ли продажу алкоголя на майские праздники в Челябинске

К рекомендациям чаще прислушиваются крупные сети
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
На днях в соцсетях появилась фотография, якобы сделанная на двери алкомаркета известной сети: «Алкогольная продукция не будет продаваться с 30 апреля по 10 мая». Горожане уже собрались затариваться, но оказалось что это фейк.
Между тем, временный «сухой закон» ввели в столице республике Тыва — Кызыле. В Курганской и Тюменской областях, а также Пермском крае предприняли половинчатые меры: запретили продавать спиртное только 1 и 9 мая.
Челябинские власти как раз сегодня займутся обсуждением вопроса введения «сухого закона» на майские. Об этом рассказал радио «Комсомольская правда» (95,3 FM в Челябинске) пресс-секретарь мэрии города Владимир Сафонов.
— Данный вопрос находится в проработке. По опыту прошлых лет: последний раз администрация города рекомендовала продавцам алкоголя приостановить продажу в 2019 году на День города. В прошлом году у нас праздников не было в связи с пандемией. Как правило, крупные сети к нам прислушиваются, более мелкие магазины — не всегда, — отметил Владимир Сафонов.
Однако «взять и сделать» у городского руководства не получится. Ключевое слово тут «рекомендовать», а дальше все будет на совести самих магазинов.
Максимум — в случае если решат все-таки запрещать — обратиться к губернатору, чтобы он своим распоряжением дал идее ход, объяснила нам региональный координатор Коалиции владельцев малых торговых форматов Ирина Плещева.
— Законом об обороте этилового спирта установлено право субъектов Российской федерации. Не органа местного самоуправления, на минуточку! Не мэрии города Челябинска! Губернатор это сделать может, администрация — нет, — подчеркнула Ирина Плещева.
Главный нарколог Челябинской области отрицает, что население спивается
Фото: Мария ЛЕНЦ
Мы попросили также разъяснить, могут ли ларьки торговать спиртным на законных основаниях. Понятно, что те, кто весь год втихаря продает чекушки из-под прилавка, ради цветущего мая перерыв не сделает — ими должны заниматься правоохранительные органы.
— Законом установлен запрет на продажу нестационарными торговыми объектами алкогольной продукции, включая пиво. Исключение — буфеты и закусочные, но они могут продавать только пиво, — пояснила Ирина Плещева.
Главного внештатного психиатра-нарколога минздрава Бориса Изаровского наш вопрос о том, стоит ли делать майские каникулы «насильственно трезвыми», прямо-таки возмутил. Специалист уверен, что наши сограждане — люди достаточно волевые и цельные, чтобы удержаться в рамках приличия без указки сверху.
— Констатировать, что наше население сразу начнется напиваться — это уже ни в какие ворота не лезет. Если выходные, то что, обязательно пить, что ли? — ответил главный нарколог Челябинской области.
При всем том федеральный Роспотребнадзор вводить дополнительные ограничения, кроме тех, что уже есть (с 23:00 до 8:00 реализация алкоголя запрещена), не намерен. Об этом сказано на официальной странице ведомства в Instagram.
Главный нарколог Челябинской области отрицает, что население спивается
Фото: Мария ЛЕНЦ
А вот руководитель федеральной организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев вообще предложил вдвое сократить в майские праздники продажу алкоголя:
— Это касается как розницы, так и других точек продаж. Это необходимо для того, чтобы более качественно защитить здоровье наших граждан.
КП-Челябинск будет следить за развитием событий.
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