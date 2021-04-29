«Если выходные, обязательно пить?»: запретят ли продажу алкоголя на майские праздники в Челябинске

К рекомендациям чаще прислушиваются крупные сети Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На днях в соцсетях появилась фотография, якобы сделанная на двери алкомаркета известной сети: «Алкогольная продукция не будет продаваться с 30 апреля по 10 мая». Горожане уже собрались затариваться, но оказалось что это фейк.

Между тем, временный «сухой закон» ввели в столице республике Тыва — Кызыле. В Курганской и Тюменской областях, а также Пермском крае предприняли половинчатые меры: запретили продавать спиртное только 1 и 9 мая.

Челябинские власти как раз сегодня займутся обсуждением вопроса введения «сухого закона» на майские. Об этом рассказал радио «Комсомольская правда» (95,3 FM в Челябинске) пресс-секретарь мэрии города Владимир Сафонов.

— Данный вопрос находится в проработке. По опыту прошлых лет: последний раз администрация города рекомендовала продавцам алкоголя приостановить продажу в 2019 году на День города. В прошлом году у нас праздников не было в связи с пандемией. Как правило, крупные сети к нам прислушиваются, более мелкие магазины — не всегда, — отметил Владимир Сафонов.

Однако «взять и сделать» у городского руководства не получится. Ключевое слово тут «рекомендовать», а дальше все будет на совести самих магазинов.

Максимум — в случае если решат все-таки запрещать — обратиться к губернатору, чтобы он своим распоряжением дал идее ход, объяснила нам региональный координатор Коалиции владельцев малых торговых форматов Ирина Плещева.

— Законом об обороте этилового спирта установлено право субъектов Российской федерации. Не органа местного самоуправления, на минуточку! Не мэрии города Челябинска! Губернатор это сделать может, администрация — нет, — подчеркнула Ирина Плещева.

Главный нарколог Челябинской области отрицает, что население спивается Фото: Мария ЛЕНЦ

Мы попросили также разъяснить, могут ли ларьки торговать спиртным на законных основаниях. Понятно, что те, кто весь год втихаря продает чекушки из-под прилавка, ради цветущего мая перерыв не сделает — ими должны заниматься правоохранительные органы.

— Законом установлен запрет на продажу нестационарными торговыми объектами алкогольной продукции, включая пиво. Исключение — буфеты и закусочные, но они могут продавать только пиво, — пояснила Ирина Плещева.

Главного внештатного психиатра-нарколога минздрава Бориса Изаровского наш вопрос о том, стоит ли делать майские каникулы «насильственно трезвыми», прямо-таки возмутил. Специалист уверен, что наши сограждане — люди достаточно волевые и цельные, чтобы удержаться в рамках приличия без указки сверху.

— Констатировать, что наше население сразу начнется напиваться — это уже ни в какие ворота не лезет. Если выходные, то что, обязательно пить, что ли? — ответил главный нарколог Челябинской области.

При всем том федеральный Роспотребнадзор вводить дополнительные ограничения, кроме тех, что уже есть (с 23:00 до 8:00 реализация алкоголя запрещена), не намерен. Об этом сказано на официальной странице ведомства в Instagram.

Главный нарколог Челябинской области отрицает, что население спивается Фото: Мария ЛЕНЦ

А вот руководитель федеральной организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев вообще предложил вдвое сократить в майские праздники продажу алкоголя:

— Это касается как розницы, так и других точек продаж. Это необходимо для того, чтобы более качественно защитить здоровье наших граждан.

КП-Челябинск будет следить за развитием событий.

Где провести большие майские каникулы?

Открываем купальный сезон в каменных реках: топ горных маршрутов в Челябинской области на майские праздники

Подсказываем, где красивые виды и куда можно отправиться без подготовки (подробнее)

Топ-10 озёр для отдыха на майские праздники под Челябинском

Мы выяснили, куда можно отправиться на майские праздники 2021 в Челябинской области (далее)