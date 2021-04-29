Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 30 апреля 2021: 60 тыс. заболевших и первый в регионе кабинет массовой вакцинации

На Южном Урале теперь можно привиться от COVID-19 и в кабинете массовой вакцинации Фото: Валентина ВАГАНОВА

Скоро на Южном Урале установится теплая погода. А это значит, что врачам ковидных отделений придется несладко. Ведь они, как правило, работают в специальных костюмах, которые защищают их от COVID-19. Делимся с вами последними новостями о коронавирусе в Челябинской области на 30 апреля 2021 г.

Статистика: Коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, в регионе зафиксировано 60 001 случаев COVID-19. За прошедшие сутки болезнь нашли еще у 104 человек, среди которых не оказалось школьников. При этом выздоровели 125 человек, а всего с начала пандемии от вируса излечились 54 416 южноуральцев. Под наблюдением специалистов остаются 2 943 пациента.

За прошедшие сутки выросла и статистика летальных исходов. Умерли еще 7 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. Шестеро из них скончались непосредственно от вируса, а у одного он был сопутствующим, смерть наступила в том числе и по другим причинам.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Златоустовских Ветеранов Великой Отечественной войны будут бесплатно возить на вакцинацию от COVID-19 на такси. Об этом сообщили в администрации.

— Бесплатным такси могут воспользоваться: инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; участники Великой Отечественной войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, — уточнили в мэрии.

Проверить, имеете ли вы право на бесплатный проезд можно на портале «Госуслуг» и по номеру 8 (3513) 62-17-28 (часы работы: пн. — чт. с 8.30 до 17.15, пт. с 8.30 до 16.00). По этому же номеру можно вызвать такси.

— Чтобы вызвать такси, нужно позвонить в диспетчерскую службу, назвать свои фамилию, имя, отчество и льготную категорию, оставить заявку на такси. Диспетчер примет звонок, проверит право на бесплатный проезд и сформирует заявку на вызов такси, — пояснили в администрации.

Ветеранам ВОВ облегчили доступ к вакцинации Фото: Михаил ПАТЛИС

В Челябинске в ГКБ №1 сегодня, 30 апреля, откроется первый в регионе кабинет для массовой вакцинации от COVID-19. Об этом сообщили в мэрии города.

— Часы работы прививочного кабинета специально продлены для тех, кому проблематично покинуть рабочее место в течение дня. Работа кабинета организована максимально функционально и в одном месте: прием врача-терапевта и прививочный кабинет находятся в шаговой доступности, — говорит заместитель главного врача по поликлинике ГКБ №1 Ольга Федейкина.

Кабинет будет работать с понедельника по четверг с 8:00 до 20:00, пятницу с 8:00 до 16:00, в субботу, воскресенье с 10:00 до 15-00. Для вакцинации нет необходимости записываться через регистратуру, инфоматы или портал госуслуг. При себе необходимо иметь паспорт или медицинский полис.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 30 апреля 2021 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru