В выходные и до позднего вечера: в Челябинске открывается первый в регионе кабинет для массовой вакцинации от COVID-19

Кабинет будет работать и в выходные. Фото: ГКБ№1

В Челябинске в ГКБ №1 на Воровского, 16 откроется первый в регионе кабинет для массовой вакцинации от COVID-19 с графиком работы с 8:00 до 20:00. Об этом сообщили в мэрии города.

— Часы работы прививочного кабинета специально продлены для тех, кому проблематично покинуть рабочее место в течение дня. Работа кабинета организована максимально функционально и в одном месте: прием врача-терапевта и прививочный кабинет находятся в шаговой доступности, — говорит заместитель главного врача по поликлинике ГКБ №1 Ольга Федейкина.

Кабинет будет работать с понедельника по четверг с 8:00 до 20:00, пятницу с 8:00 до 16:00, в субботу, воскресенье с 10:00 до 15-00. Для вакцинации нет необходимости записываться через регистратуру, инфоматы или портал госуслуг. При себе необходимо иметь паспорт или медицинский полис.

На минувшей неделе в Челябинскую область поступила очередная партия вакцины от коронавируса. Помимо привычного всем препарата «ГамКовидВак» («Спутник V») на этот раз завезли еще «ЭпиВакКорона». В региональном Минздраве рассказали, в какие учреждения поступила новая вакцина.

— Вакцина «ЭпиВакКорона» направлена в 29 медицинских организаций области: больницы Челябинска получили от 100 до 730 доз в зависимости от прикрепленного населения, в больницы Магнитогорска и Златоуста поступило от 250 до 300 единиц препарата. В медучреждения населенных пунктов, таких как Варна, Долгодеревенское и Еткуль поступило от 50 до 250 доз, — сообщила пресс-секретарь Минздрава Челябинской области Марина Сергеева.

По данным ведомства, всего в Челябинскую область направлено 258 222 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции, из которых 255 792 компонента вакцины «ГамКовидВак» и 2 430 комплектов вакцины «ЭпиВакКорона» (4860 доз).

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