СК проверит охоту курганского депутата, где снегоходом давили волка

В «Единой России» резко негативно осудили действия однопартийца. Фото: кадр из видео, Курганская областная дума

Следственный комитет начал проверку по скандальной истории с депутатом Курганской облдумы от «Единой России» Денисом Хахаловым. Напомним, на охоте снегоходом задавили волка.

— 20 апреля в правоохранительные органы от сотрудника Департамента природных ресурсов и окружающей среды поступило заявление о незаконной охоте и жестоком обращении с животными с участием депутата, — рассказали в Катайском межрайонном следственном отделе регионального СК.

Напомним, в сети появилось видео, где мужчины переезжают на снегоходе волка. Сам Денис Хахалов в разговоре с журналистами объяснил это самообороной. Только вот происходящее на видео говорит о другом: животное истекает кровью и пытается зажать в зубах ружье, которое один из охотников начинает тыкать ему в морду.

— Давай я тебя сниму! Затолкай дуло! — бодро предлагает другой охотник.

— Вот это сафари! — смеются участники видео.

Инцидент стоил Денису Хахалову партийной карьеры — его исключили из «Единой России» «за дискредитацию партии». Соответствующий документ опубликовал заместитель секретаря генсовета Александр Хинштейн.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Председатель Комитета по экологии и охране окружающеи среды, депутат госдумы из Челябинской области Владимир Бурматов потребовал привлечь к ответственности не только живодеров, но и полицейских.

— Эту историю, как выяснилось, несколько месяцев «футболили» друг другу свердловские и курганские полицейские, не желая ею заниматься. Так и замяли бы. Теперь не выйдет: мы направили депутатские запросы в федеральные ведомства: МВД, Генпрокуратуру, Следственный комитет с требованием привлечь к ответственности не только депутата-живодера, но и полицейских, которые не сделали свою работу и проигнорировали это преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору и тянущее лет на пять для каждого из его участников. Проследим, чтобы все на этот раз было доведено до конца, — написал Бурматов в своем Instagram.

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