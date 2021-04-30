Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 1 мая 2021: как пройдет последний звонок и где сделать прививку в праздники

Традиционно в школах последний звонок проходил 25 мая, но теперь дату поменяли. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Скоро на Южном Урале установится теплая погода. А это значит, что врачам ковидных отделений придется несладко. Ведь они, как правило, работают в специальных костюмах, которые защищают их от COVID-19. Делимся с вами последними новостями о коронавирусе в Челябинской области на 1 мая 2021 г.

Статистика: коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки зарегистрировали 106 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 60 107. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Скончались 7 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались шесть пациентов. Причиной смерти одного человека стало сопутствующие заболевание.

Больничные палаты при этом покинули 107 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 54 523 человека. Под присмотром врачей остаются 2 935 зараженных.

За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали более двух миллионов человек. За прошедшие сутки — 7 751 тест.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

У многих родителей и выпускников школ возникает в этом году вопрос, как пройдет последний звонок. Первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала, в каком формате проведут это мероприятие.

— В прошлом году, напомним, праздник был в режиме онлайн. В этом году праздник пройдет не традиционно 25 мая, а в каждом муниципалитете, в каждой школе — в свой день. Тем самым, мы, во-первых, снимаем массовую нагрузку, чтобы не пересекались разные потоки детей и взрослых. Во-вторых, расписание экзаменов в этом году что в системе общего образования, что в сфере среднего профессионального образования несколько изменилась. На 25 мая, когда традиционно был последний звонок, назначен массовый экзамен у девятиклассников, через несколько дней стартует экзаменационный период у 11 классов, — сообщила Елена Коузова.

Что касается выдачи аттестатов, то их, по словам Коузовой, будут выдавать в деловой или праздничной обстановке. Решение об этом каждая школа станет принимать самостоятельно.

В этом году для выпускников школ будут работать заведения общепита и досуга Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стал известен график работы пунктов вакцинации от коронавируса на первомайские праздники. Бесплатно прививку можно будет сделать в торгово-развлекательных комплексах региона 1, 2 и 3 мая.

Челябинск

1 мая

Торговый город «Алмаз», около «Леруа Мерлен» с 10:00 до 15:00.

ТРК «Родник» с 10:00 до 16:00.

2 мая

ТРК «Космос» с 12:00 до 16:00.

ТРК «Родник» с 10600 до 16:00.

3 мая

Торговый город «Алмаз» с 10:00 до 16:00.

Торговый город «Алмаз» (около «Леруа Мерлен») с 10:00 до 15:00.

ТРК «Куба» с 10:00 до 13:00.

ТК «КС» с 11:00 до 16:00.

Копейск

1 и 3 мая

ТРК «Слава» с 10:00 до 14:00.

Миасс

1 мая

ТК «Малахит» с 11:00 до 15:00.

3 мая

ТРК «Слон» с 12:00 до 16:00.

Златоуст

2 мая

ТРК «Тарелка» с 11:00 до 14:00.

Магнитогорск

2 и 3 мая

ТРК «Jazz Mолл» (1 этаж) с 11:00 до 15:00.

Бреды

1,2 и 3 мая

Магазин «Магнит» (ул. Торговая, 1) с 10:00 до 15:00.

3 мая

ТК «Шахтер» (ул. Цвиллинга, 8) с 10:00 до 14:00.

Желающим сделать прививку при себе нужно будет иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 1 мая 2021 года.

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