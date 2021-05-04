Тепла нет, счет есть: челябинцам придется заплатить за отопление в мае

Некоторым челябинцам придется заплатить еще и за май. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске отопительный сезон в этом году распоряжением мэра Натальи Котовой завершился 28 апреля. Батареи отключили, вот только начисление платежей прекратилось не для всех. В компании «Уралэнергосбыт», являющейся агентом АО «УСТЭК-Челябинск», объяснили каких начислений ждать потребителям в этом месяце.

— В Челябинске действуют две схемы начисления за отопление, от которых зависит какие цифры увидят потребители в своих квитанциях в мае, — рассказали в пресс-службе «Уралэнергосбыта». — Начисления происходят по общедомовым приборам учета и по нормативу.

Разница существенная — в первом случае людям придется заплатить в мае за несколько апрельских дней, а во втором — счета выставят за апрель и май в полном объеме. И вот почему:

— В домах в общедомовым прибором учета тепловой энергии, размер платы определяется исходя из показаний счетчика и утвержденных тарифов, — объяснили в «Уралэнергосбыте». — Цифры в квитанциях будут рассчитаны на основании переданных управляющими компаниями показаний. Так как показания передаются до 25 числа каждого месяца, а отопительный период закончился 28, то в платеж за апрель не войдут несколько дней отопительного периода. Сумма начислений за них отразится в квитанциях в мае.

Людям, живущим в домах без общедомового счетчика, счета выставят по нормативу. Сумма в квитанции при таком способе расчета практически в течение всего отопительного периода неизменна, так как не зависит от его фактической продолжительности.

— Согласно законодательству, оплатить тепловую энергию жителям таких домов необходимо за апрель и май в полном объеме, — резюмировали в пресс-службе «Уралэнергосбыта».

Напомним, ранее мэрия Челябинска утвердила график отключения горячей воды. В этом году гидравлические испытания на теплосетях будут проводить в шесть этапов. Начать планируют позже, чем обычно — 25 мая.

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