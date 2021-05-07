После салюта люди смогут уехать в свой район на общественном транспорте. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Общественный транспорт развезет челябинцев после праздничного фейерверка 9 Мая. Люди смогут добраться до дома на трамваях, автобусах и троллейбусах.

— В Челябинске после завершения праздничного салюта для развоза жителей, после открытия движения, будут работать 13 маршрутов трамваев, 9 — автобусов и 11 троллейбусов, — сообщили в управлении городского транспорта.

На трамвае можно будет уехать с остановок «Завод им. Колющенко», «Цирк», «Калинина», «Теплотехнический институт» и «Медгородок».

На автобусах — с остановок «ПКиО», «Железнодорожный вокзал», «Теплотехнический институт», «Комсомольский проспект» и «Северо-Крымская».

Троллейбусы пустят от остановок «Дворец спорта Юность», «Калинина», «Труда» и «Алое поле».

Какие маршруты пустят после салюта

Трамвай

От остановки «Завод им. Колющенко»:

№ 3 «Завод им. Колющенко — кольцо Копровый»; № 5 «Завод им. Колющенко — ЧЭМК»; № 5 «Завод им. Колющенко — Горького — Победы — ЧГРЭС»; № 7«Завод им. Колющенко — ЧГРЭС»; № 8 «Завод им. Колющенко — Чистопольская»; № 16 «Завод им. Колющенко — Чичерина».

От остановки «Цирк»: № 3 «Цирк – ЧМК – кольцо Копровый».

От остановки «Калинина»: № 3 «Калинина — Завод им. Колющенко»; № 17 «Калинина — Медгородок»; № 22 «Калинина — Чичерина».

От остановки «Теплотехнический институт: № 3 «Теплотех. — Завод. им Колющенко»; № 22 «Теплотех. — Чистопольская».

От остановки «Медгородок»: № 20 «Медгородок — ЧМК».

Автобус

От остановки «ПКиО»:

№ 2 «ЮУрГУ – Мехколонна»; № 4 «ЮУрГУ – Мамина»; № 81 «ЮУрГУ – Чистопольская».

От остановки «Железнодорожный вокзал»: № 18 «Ж/д вокзал – Комсомольский проспект – Автобусный парк»; № 64 «Ж/д вокзал – Братьев Кашириных – Автобусный парк».

От остановки «Теплотехнический институт»: № 34 «Теплотехнический инст. – Мехколонна»; № 45 «Теплотехнический инст. – Аэропорт».

От остановки «Комсомольский проспект»: № 71 Петра Столыпина по Братьев Кашириных.

От остановки «Северо-Крымская»: № 71 до ЧМК по 50-летия ВЛКСМ.

Троллейбус

От остановки «Дворец спорта Юность»: № 7 «ДС Юность — ЧМК»; № 12 «ДС Юность — АМЗ»; № 12 «ДС Юность — Молдавская».

От остановки «Калинина»: № 7 «ДС Юность — ЧМК»; № 12«ДС Юность — АМЗ»; № 12 «ДС Юность — Молдавская».

От остановки «Труда» (Энгельса / Труда): № 14 по Молодогвардейцев до ЧМК; № 17 по Молодогвардейцев до Молдавской.

От остановки «Алое поле»: № 8 «Алое поле – Гагарина – ЧКПЗ»; № 19 «Алое поле – Первоозёрный»; № 17 по Молодогвардейцев до Молдавской.

Какие дороги закроют в Челябинске 9 мая 2021 и где ограничат движение, читайте в материале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru