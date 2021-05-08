Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 9 мая 2021: гонки на аэродроме и вакцинация в ТРК

Несмотря на пандемию, массовые мероприятия проводятся Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области количество заболевших коронавирусом продолжает стабильно расти. По данным регионального минздрава, на 9 мая 2021 года зафиксировано 60 932 случая COVID-19. За прошедшие сутки вирус нашли еще у 99 человек, среди которых не оказалось школьников. При этом болезнь переборол 101 человек, а всего с начала пандемии выздоровели 55 342 южноуральца. Под наблюдением специалистов все еще остаются 2 882 пациента.

Инфографика: коронавирус74.рф

За прошедшие сутки подросла и статистика летальных исходов. Умерли еще 8 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. 6 из них скончались непосредственно от вируса, а у двоих он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам.

ВАКЦИНАЦИЯ В ТРК

Власти заявляют, что вакцинация поможет остановить пандемию, поэтому традиционно прививку можно сделать в ТРК Челябинской области. Бесплатная вакцинация проходит в нескольких городах, причем не только в ТРК, но и в МФЦ, на стадионах и фуд-маркетах региона 8, 9 и 10 мая. Мы опубликовали расписание работы мобильных прививочных пунктов и рассказали, какие документы необходимо взять с собой, чтобы ваши данные внесли в федеральный реестр.

Южноуральцы продолжают активно вакцинироваться Фото: Кирилл САДЫКОВ

ГОНКИ НА АЭРОДРОМЕ

Несмотря на пандемию, массовые мероприятия в Челябинской области нет-нет да проходят. Пример тому — гонки на аэродроме Калачево. Молодые люди продемонстрировали красоту своих автомобилей и навыки езды, а посмотреть на это все пришли сотни зрителей. Спортивные и не только машины, мопеды, самолеты, высокие скорости — все это не оставило их равнодушными. Подробнее о том, что происходило на аэродроме, читайте в нашем фоторепортаже.

На гонках полетали и машины, и самолеты Фото: Кирилл САДЫКОВ

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