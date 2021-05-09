Прямая онлайн-трансляция Парада Победы в Челябинске 9 мая 2021: какую технику увидят горожане

Кадр с генеральной репетиции Парада Победы в Челябинске 9 мая 2021 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Парад Победы в Челябинске 9 мая 2021 начнется в 11:00. В торжественном построении планируют задействовать больше 1700 военнослужащих, сотрудников полиции, ветеранов боевых действий и военной службы. И непременно учащихся города: воспитанников с первоначальной летной подготовкой, кадетов школы №45, личный состав 21 авиационной дивизии, МЧС России, сводный оркестр, кинологический взвод.

На площади Революции состоится демонстрация из 23 единиц военной автобронетанковой техники, бронетанковая техника времен ВОВ: танк Т-34, ИС-3 и самоходная установка САО-152, около 40 единиц раритетной техники, 3 учебно-тренировочных самолета ДОСААФ. А в небо над городом поднимутся самолеты и два вертолета Ми-8.

А пока Парад Победы не начался, предлагаем посмотреть фото с генеральной репетиции, которая состоялась 6 мая.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru