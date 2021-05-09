Танки в городе и крыша для детей: в Челябинске открыли выставку военной техники

Вся техника на ходу. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске на площади Революции открылась выставка военной техники. Все желающие могли близко рассмотреть автомобили, гаубицу, легендарную «Катюшу».

Выставка открылась сразу после парада Победы. Рядом с каждым экспонатом были реконструкторы в форме военных лет. Они создавали атмосферу того времени.

Технику выставили сразу после парада. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Красавцы! Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сегодня все в хорошем настроении. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Больше всего выставка понравилась детям. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Вот так крыша! Фото: Кирилл САДЫКОВ

Даже сложно представить, как это было 76 лет назад. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Атмосферу создавали реконструкторы. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Внутри у старой военной техники все просто. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Такой праздник запомнится надолго. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Какой праздник без песни. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

У каждого своя техника. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Такой квест! Фото: Кирилл САДЫКОВ

Все должно быть с иголочки. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сверху лучше видно. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В перерыв можно и про девушек вспомнить. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Прямую трансляцию, как Челябинск празднует 9 Мая, смотрите по ссылке.

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