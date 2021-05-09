Танки в городе и крыша для детей: в Челябинске открыли выставку военной техники

Вся техника на ходу.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинске на площади Революции открылась выставка военной техники. Все желающие могли близко рассмотреть автомобили, гаубицу, легендарную «Катюшу».
Выставка открылась сразу после парада Победы. Рядом с каждым экспонатом были реконструкторы в форме военных лет. Они создавали атмосферу того времени.
Технику выставили сразу после парада.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Красавцы!
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Сегодня все в хорошем настроении.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Больше всего выставка понравилась детям.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Вот так крыша!
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Даже сложно представить, как это было 76 лет назад.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Атмосферу создавали реконструкторы.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Внутри у старой военной техники все просто.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Такой праздник запомнится надолго.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Какой праздник без песни.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
У каждого своя техника.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Такой квест!
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Все должно быть с иголочки.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Сверху лучше видно.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В перерыв можно и про девушек вспомнить.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Прямую трансляцию, как Челябинск празднует 9 Мая, смотрите по ссылке.
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