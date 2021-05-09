Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 мая 2021 14:41

Танки в городе и крыша для детей: в Челябинске открыли выставку военной техники

Смотрим фоторепортаж, как машины проверяли на прочность
Сергей ГРУШАКОВСергей ГРУШАКОВ
КомментироватьОставить комментарий
Вся техника на ходу.

Вся техника на ходу.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске на площади Революции открылась выставка военной техники. Все желающие могли близко рассмотреть автомобили, гаубицу, легендарную «Катюшу».

Выставка открылась сразу после парада Победы. Рядом с каждым экспонатом были реконструкторы в форме военных лет. Они создавали атмосферу того времени.

Технику выставили сразу после парада.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Красавцы!

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сегодня все в хорошем настроении.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Больше всего выставка понравилась детям.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Вот так крыша!

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Даже сложно представить, как это было 76 лет назад.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Атмосферу создавали реконструкторы.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Внутри у старой военной техники все просто.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Такой праздник запомнится надолго.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Какой праздник без песни.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

У каждого своя техника.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Такой квест!

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Все должно быть с иголочки.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сверху лучше видно.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В перерыв можно и про девушек вспомнить.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Прямую трансляцию, как Челябинск празднует 9 Мая, смотрите по ссылке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯДень Победы в Челябинске-2021