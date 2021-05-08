День Победы в Челябинске 9 мая 2021: прямая онлайн-трансляция

Сценарий Парада Победы отработали на генеральной репетиции Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

День Победы в Челябинске 9 мая 2021 отметят с размахом. Празднование начнется в 9:00 с возложения цветов, затем в 11:00 состоится торжественное построение войск на площади Революции. Рассказываем, какая техника примет участие в параде.

В течение дня в парках пройдут концерты, выставки и раздачи Георгиевских ленточек. Подробная афиша тут. Из-за ковидных ограничений акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн.

Вечером, в 19:00, у Торгового центра начнется праздничный концерт «Знамя Победы». Для челябинцев выступят группа «Самоцветы», Николай Расторгуев и группа «Любэ». Вести праздничную программу будут актриса театра и кино Екатерина Климова и народный артист РФ Борис Щербаков.

Празднование завершится салютом в 22:00. Запускать фейерверк в этот раз будут у памятника Столыпину. Напомним, вечером в центре Челябинска ограничат движение транспорта на нескольких улицах, а общественный транспорт пустят по измененным маршрутам. Зато после праздничного фейерверка людей развезут на трамваях, троллейбусах и автобусах в разные районы города.

Весь день мы будем вести прямую онлайн-трансляцию празднования Дня Победы в Челябинске 9 мая 2021. А пока предлагаем вспомнить, как прошла генеральная репетиция Парада Победы.

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