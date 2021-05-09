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Общество9 мая 2021 21:22

Салют под поцелуи и полные троллейбусы: как в Челябинске завершилось празднование Дня Победы

Смотрим самые яркие моменты
Сергей ГРУШАКОВСергей ГРУШАКОВ
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Салют длился 15 минут.

Салют длился 15 минут.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске запустили салют в честь Дня Победы. Яркие огни взмыли в небо ровно в 22.00. Продолжался фейерверк 15 минут.

Первые залпы раздались, когда группа «Любэ» допевала финальную песню. Горожане начали стягиваться к центру задолго до начала, чтобы занять лучшие места. В этом году салют запускали возле концертного зала «Родина».

Какая красота.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Колесо обозрения добавило яркости.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Так веселей.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В День Победы даже собачки не трусят.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Обошлось без происшествий.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Яркие огни разрывали небо.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Есть время для любви.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Места начали занимать заранее.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

На салют пришло много молодежи.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Вот это снаряды!

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Салют - всегда праздник.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Вместе домой веселей возвращаться.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

А так челябинцы добирались домой.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

После салюта пустили дополнительные троллейбусы и автобусы.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Как прошел в Челябинске День Победы смотрите в нашей онлайн-трансляции.

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