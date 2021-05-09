Салют под поцелуи и полные троллейбусы: как в Челябинске завершилось празднование Дня Победы

Салют длился 15 минут.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинске запустили салют в честь Дня Победы. Яркие огни взмыли в небо ровно в 22.00. Продолжался фейерверк 15 минут.
Первые залпы раздались, когда группа «Любэ» допевала финальную песню. Горожане начали стягиваться к центру задолго до начала, чтобы занять лучшие места. В этом году салют запускали возле концертного зала «Родина».
Какая красота.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Колесо обозрения добавило яркости.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Так веселей.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В День Победы даже собачки не трусят.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Обошлось без происшествий.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Яркие огни разрывали небо.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Есть время для любви.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Места начали занимать заранее.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
На салют пришло много молодежи.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Вот это снаряды!
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Салют - всегда праздник.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Вместе домой веселей возвращаться.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
А так челябинцы добирались домой.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
После салюта пустили дополнительные троллейбусы и автобусы.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Как прошел в Челябинске День Победы смотрите в нашей онлайн-трансляции.
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