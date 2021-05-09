Салют под поцелуи и полные троллейбусы: как в Челябинске завершилось празднование Дня Победы

Салют длился 15 минут. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске запустили салют в честь Дня Победы. Яркие огни взмыли в небо ровно в 22.00. Продолжался фейерверк 15 минут.

Первые залпы раздались, когда группа «Любэ» допевала финальную песню. Горожане начали стягиваться к центру задолго до начала, чтобы занять лучшие места. В этом году салют запускали возле концертного зала «Родина».

Какая красота. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Колесо обозрения добавило яркости. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Так веселей. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В День Победы даже собачки не трусят. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Обошлось без происшествий. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Яркие огни разрывали небо. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Есть время для любви. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Места начали занимать заранее. Фото: Кирилл САДЫКОВ

На салют пришло много молодежи. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Вот это снаряды! Фото: Кирилл САДЫКОВ

Салют - всегда праздник. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Вместе домой веселей возвращаться. Фото: Кирилл САДЫКОВ

А так челябинцы добирались домой. Фото: Кирилл САДЫКОВ

После салюта пустили дополнительные троллейбусы и автобусы. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Как прошел в Челябинске День Победы смотрите в нашей онлайн-трансляции.

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