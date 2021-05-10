Челябинскую область накрыл смог из-за лесных пожаров

Леса горят сразу в нескольких регионах УрФО. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Второй день в Челябинской области и других регионах УрФО жители жалуются на смог и запах гари. У некоторых от задымленности начала болеть голова. В минэкологии объяснили — смог повис над регионами из-за лесных пожаров. Природные возгорания зафиксированы в Тюменской, Свердловской, Курганской областях, а также в ХМАО. В совокупности горит более 150 тысяч гектаров леса.

Челябинск тоже окутала вонючая дымка. Но на фото она не так видна, как воочию. Фото: Ирина ФАДЮШИНА

— Сейчас эта дымка дошла и до Челябинской области. Задымление, которое вызвано лесными пожарами, присутствует в Челябинске, Коркино, Копейске, Миассе, Чебаркуле, Сосновском, Красноармейском, Октябрьском, Чебаркульском, Аргаяшском, Каслинском, Кунашакском районах, — рассказали в Министерстве экологии Челябинской области.

Если вы поучаствовали запах гари, или у вас ухудшилось самочувствие, закройте окна в квартире, проведите влажную уборку, а при выходе на улицу наденьте маску.

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