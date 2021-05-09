В минэкологии объяснили причины неприятного запаха в Челябинске на День Победы

К предприятиям направили передвижные лаборатории. Фото: Виталий Безруков

В День Победы жители Челябинска снова жалуются на неприятные запахи. Замминистра экологи Виталий Безруков подтвердил: превышения, хоть и незначительные, действительно фиксируются со вчерашнего дня. К предприятиям направлены передвижные лаборатории, но они ничего не выявили.

— Касаясь зафиксированных небольших превышений по взвешенным веществам и продуктам горения, хочу отметить, что в целом по городу и области наблюдаются повышенные концентрации веществ, не превышающих нормы. Это связано с лесными и ландшафтными пожарами как вблизи города, так и в соседних регионах. Более того, наблюдается концентрация взвешенных веществ вблизи крупных дорог и автомагистралей. Все это и привело к видимой «дымке» в городе и запаху гари в некоторых районах, — рассказал Виталий Безруков.

Он также отметил, что рассеивание осложняется наличием неблагоприятных метеорологических условий.

— Несмотря на тот факт, что влияние предприятий не установлено, министерство экологии региона на данный момент в целях предотвращения осложнения ситуации проводит работу с предприятиями по снижению мощности нагрузки на производствах и снижению выбросов в атмосферный воздух, — добавил представитель замминистра.

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