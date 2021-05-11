Подпевали всем городом: в Челябинске отметили День Победы праздничным концертом со звездами эстрады

Челябинцы с размахом отметили 9 Мая Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В едином душевном порыве прошел праздничный концерт «Знамя победы» в честь 76-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне. Тысячи челябинцев разных возрастов — от малышей в колясках до пенсионеров — собрались на площадке у «Торгового центра» 9 мая, чтобы почтить память героев. Все вместе они слушали и пели известные военные песни и хиты приглашенных звезд эстрады — Николая Расторгуева с группой «Любэ» и ВИА «Самоцветы».

Настроение у публики было отличное Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Все хотели посмотреть концерт поближе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С лентами и в масках

В этом году жителям и гостям города наконец-то удалось отметить праздник по-настоящему, а не глядя на мероприятия через экран телефонов и телевизоров. Праздничный концерт «Знамя победы», организованный при поддержке «Русской медной компании» и губернатора Челябинской области Алексея Текслера, прошел на площадке у «Торгового центра». Здесь установили большую сцену и несколько экранов, чтобы происходящее на сцене видели все. Конечно, сам праздник проходил с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований — на площадку пускали через рамку и обязательно в масках. Тем, кто позабыл средства защиты дома, выдавали новые.

Многие заняли удобные места на балкончике Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На входе раздавали маски Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К началу концерта площадка была почти заполнена людьми. Многие устраивались на балкончиках здания «Торгового центра». На праздник пришли челябинцы разных возрастов: и подростки с георгиевскими ленточками, и семьи с детьми на самокатах и даже c грудничками в колясках, и солидные пары за руку с внуками в военных пилотках. Все с нетерпением ждали начала. На экранах в это время транслировались ролики о Южном Урале.

К началу концерта площадка была заполнена людьми Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На концерт "Знамя победы" собрались горожане разных возрастов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Танкоград празднует победу

Уральский государственный академический русский народный хор исполнил любимые военные песни Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Когда на сцену вышли ведущие — актриса театра и кино Виктория Климова и народный артист России Борис Щербаков — по толпе прошел радостный гул. Их приветствовали аплодисментами. Ведущие открыли концерт проникновенным обращением к жителям города. Они прочитали стихи о войне, добавив, что в память о самой страшном времени День Победы был, есть и должен оставаться самым светлым праздником.

Концерт вели Виктория Климова и Борис Щербаков Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А дальше на сцену вышли Уральский государственный академический русский народный хор и солистка, народная артистка РФ Светлана Комаричева. Они исполнили известные песни военных лет — подпевали все. Борис Щербаков и Виктория Климова отметили вклад Урала в войну, напомнили всем, что Челябинск в то время называли Танкоградом, городом, в котором выпустили первый и лучший танк — Т-34.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Когда Виктория Климова читала стихи Юлии Друниной «Зинка», затихли все — настолько проникновенно это было. Тему продолжил Борис Щербаков, прочитав стихотворение Евгения Евтушенко «Пока убийцы ходят по земле». Зачитанное по памяти, оно не оставило никого равнодушным.

Виктория Климова прочитала стихи "Зинка". Да так проникновенно, что публика замерла Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Народный артист РФ Борис Щербаков зачитал стихотворение Евгения Евтушенко «Пока убийцы ходят по земле». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Я рада, что сегодняшний праздник провела в Челябинске. Для моей семьи он — одни из главных праздников в году, — сказала Виктория Климова, общаясь с журналистами.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Но больше всего горожане, конечно же, ждали приглашенных звезд. Первыми на сцену вышли ВИА «Самоцветы». В момент их появления над зрителями выпустили россыпь конфетти. Артисты рассказали, что в этом году исполняется 50 лет их коллективу и они очень рады в этот праздник быть в Челябинске.

Больше всего ждали приглашенных звезд. Первыми на сцену вышли ВИА "Самоцветы" Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— В этот вечер мы хотим, чтобы вы вспомнили песни своей молодости и спели с нами, — сказали со сцены ВИА «Самоцветы». — Поздравляем вас с праздником, желаем счастья и любви.

"Самоцветы" исполнили любимые песни молодости Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Свое выступление они начали с песни «Мы к вам заехали на час». «Снег кружится», «Прощай» и другие хиты «Самоцветов» пришлись по душе публике. Челябинцы радостно подпевали и подтанцовывали в такт. А когда ВИА запели «Синий иней» гости подхватили песню с первых слов. Перед выступлением «Самоцветы» поделились с журналистами своим удивлением — не ожидали, что на концерт придет так много людей.

Публике пришлись по душе «Снег кружится», «Прощай» и другие хиты «Самоцветов» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А песню "Синий иней" подпевали все Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

"Самоцветы" пришлись по душе челябинцам Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Комбат» и «Конь» от «Любэ» для челябинцев

После «Самоцветов» на сцену вышел губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил, что очень рад такой замечательной традиции — собираться вечером 9 мая, слушать и петь любимые песни.

Алексей Текслер поздравил южноуральцев с 9 Мая Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Спасибо, что вы сегодня с нами. Для нас для всех это особый праздник. Южный Урал внес неоценимый вклад в дело Победы. Большое количество наших жителей ушли на фронт и многие из них не вернулись. День и ночь ковали победу жители Челябинска и других городов. Я очень рад, что в прошлом году наши города — Челябинск и Магнитогорск — удостоились звания «Город трудовой доблести», — слова Алексея Текслера были встречены бурными аплодисментами.

Алексей Текслер и Борис Щербаков поприветствовали челябинцев со сцены Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор еще раз поздравил челябинцев с праздником и сделал селфи с горожанами со сцены.

"Любэ" приветствовали бурными аплодисментами Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Больше всего публика, конечно, ждала Николая Расторгуева и группу «Любэ». Выступление группа начала с песни «Комбат», чем вызвала шквал аплодисментов.

"Любэ" начал с песни "Комбат" Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Я хотел вас поздравить от всей души и пожелать всего самого хорошего. Дорогие и уважаемые ветераны, здоровья вам. Живите долго, низкий вам поклон за то, что вы есть и за то, что сделали для нас. Всего самого хорошего, берегите себя, — сказал Николай Расторгуев.

Николай Расторгуев спел любимые челябинцами композиции Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Его не отпускали вплоть до окончания салюта Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Любэ» продолжили исполнять песни и во время праздничного салюта, которым завершился праздник, — счастливые челябинцы не желали отпускать группу, пока не услышат любимые композиции. Под завершающие залпы салюта, который продлился 15 минут, Николай Расторгуев спел песню «Конь». Самые яркие кадры с салюта смотрите в репортаже КП-Челябинск.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Праздник завершился салютом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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