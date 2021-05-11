Дмитрий Крылов рассказал в «Непутевых заметках», как поднялся на Таганай и пробовал пельмени в шампанском

Команда "Непутевых заметок" покорила Таганай. Фото: скрин видео

Красоты Южного Урала не оставляют равнодушным никого. Так вышло и с бессменным ведущим «Непутевых заметок» Дмитрием Крыловым. Второй месяц на Первом канале выходит передача о путешествии по красивым местам Челябинской области. В первой части программы он побывал в Златоусте.

На этот раз показали, как съемочная группа посетила Музей камня в селе Фершампенуаз, поднялись на Таганай и отведали необычных пельменей. Передача вышла вчера, 10 мая.

Дмитрия Крылова удивило и название села Фершампенуаз и сам Музей камня. Фото: скрин видео

— Экспедиция по Южному Уралу — это и физическая активность и полная душевная перезагрузка, — поделился мнением Дмитрий Крылов. — О здешних местах ходит много легенд, которые мы решили проверить.

Первым местом стал Музей камня в селе Фершампенуаз. Ведущий удивлялся тому, как трепетно относится к экспонатам директор частного музея Александр Матора — как к живым. А ведь в его доме больше 15 тонн камней, композиции и инсталляции из которых размещены и на улице, и в здании.

Таганайская перезагрузка. Именно так обозначил Дмитрий Крылов следующий пункт своей экспедиции. За три дня группа совершила восхождение на Откликной гребень, Круглицу, прошлась по Каменной реке.

— Пешие путешествия — это совершенно другой мир. Ты идешь и видишь камень, гриб, сосны, небо — то, чего раньше не замечал. Мысли отключаются, — говорит Дмитрий Крылов.

Заключительной точкой экспедиции стал Музей пельменя в Миассе. Ведущий несказанно удивился необычным блюдам — пельменям в шампанском, с ягодами, и оценил антураж. Музей пельменя расположен в Доме купца Смирнова.

В Доме купца Смирнова потчуют необычными пельменями. Фото: скрин видео

— Необычно, но как по мне, то лучше классика, — посмеялся Дмитрий Крылов. — Южный Урал полон красот и чудес. Пришельцев мы, конечно, не встретили, но дух очистительности есть. Проверено на себе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru