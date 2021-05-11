В честь ветеранов войны появилась аллея «Сад Памяти»

Аллею высадили в челябинском Саду Победы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Саду Победы появилась новая аллея: 20 сибирских елей из Кыштымского лесного питомника высадили волонтеры, работники Русской медной компании, известные люди, среди которых губернатор Челябинской области Алексей Текслер, актер и ведущий Станислав Ярушин. Эта акция прошла в рамках крупного международного проекта «Сад памяти».

Главный инженер завода «Карабашмедь» Сергей Пономарев — потомственный металлург, высадил ель на аллее в Саду Победы в честь своего деда — Ильи Михайловича Митяева.

Сергей Пономарев с супругой высадили деревья в честь своих дедов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Дед родился в Орловской области в 1921 году. Воевал на фронте с 1941 по 1943 годы. Был тяжело ранен осколками в ногу и в руку и после лечения его демобилизовали. Своей главной наградой считал Орден Великой Отечественной войны II степени, — рассказал Сергей Пономарев. — Потом Илья Михайлович работал в металлургической отрасли вместе со своей супругой. Ушел из жизни в возрасте 74 лет. Его хоронили со всеми воинскими почестями — залпами и почетным караулом... Я продолжил семейную традицию — стал металлургом. Сейчас работаю в должности главного инженера на заводе «Карабашмедь». У супруги дед тоже воевал на Западном фронте. Война коснулась практически всех семей... Сегодня я пришел, как волонтер — высадить дерево в честь своего деда, в честь тех, кто воевал, трудился в тылу, ковал Великую Победу и подарил нам жизнь.

27 МИЛЛИОНОВ ДЕРЕВЬЕВ

Акция «Сад памяти» Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и Фонда памяти Полководцев Победы проводится с прошлого года — при поддержке Минприроды России и Россельхоза в рамках национального проекта «Экология». Генеральным партнером акции выступила Русская медная компания.

Сибирские елочки высадили неподалеку от главного входа в Сад Победы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для справки: Цель Всероссийской и международной акции «Сад Памяти» — высадить по всей стране 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. Участники акции, высаживая деревья, вспоминают о своих родных, близких людях, ветеранах войны, тружениках тыла, жителях блокадного Ленинграда, узниках концлагерей. Акция «Сад памяти» завершится в год 80-летия начала войны — 22 июня 2021 года у крепости-героя в Бресте. Отметим, что в рамках этой акции по всей стране в этом году уже высажено более 20 миллионов деревьев.

— День Победы очень дорог каждому из нас. И сегодня, спустя 76 лет после Великой Победы важно не только помнить о подвиге наших отцов, дедов и прадедов, о мужестве тружеников тыла, важно вносить и свой вклад в сохранение этой памяти. Именно поэтому Русская медная компания постоянно проводит и поддерживает такие акции и мероприятия, приуроченные к 9 мая, поддерживает ветеранов, чтит память тех, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной войны, — рассказал директор Обособленного подразделения АО «РМК» в Челябинске Анатолий Еремин. — Акция «Сад памяти» объединяет всех, кто хочет посадить дерево в честь своего героя, и принять участие в этой акции может любой желающий. Деревья в рамках этой акции уже высажены в Кыштыме, в других территориях присутствия компании. Свое дерево я посажу в честь моего деда. В 2014 году он умер в возрасте 89 лет. Во время войны был тяжело ранен, отправлен в тыл, и в мирное время работал на многих предприятиях нашего региона.

Директор Обособленного подразделения АО "РМК" в Челябинске Анатолий Еремин также стал одним из участников акции "Сад памяти". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Два десятка сибирских елей — семилетних саженцев высадили неподалеку от центрального входа в Сад Победы, напротив главной стелы «Защитникам Отечества». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер также побывал в Саду Победы и высадил саженец молодой елочки. Глава региона рассказал, что сделал это в честь ветерана, прошедшего всю войну — Михаила Константиновича Резепина. В прошлом году он скончался в возрасте 105 лет...

— С Михаилом Константиновичем мы познакомились в 2019 году. Он тоже жил в селе Долгодеревенское, как в свое время и моя семья. Был металлургом. Я запомнил Михаила Константиновича очень жизнелюбивым, жизнерадостным человеком. У него была пасека в Сосновском районе. Он передавал мне свой мед, и мы с удовольствием с этим медом пили чай... Это очень символично — высаживать деревья в честь ветеранов, это дань памяти Великой Победы и заслуг нашего народа. Важно, чтобы эта связь поколений, эта память не прервалась. Отрадно, что в таких мероприятиях принимают участие волонтеры — молодые люди самых разных возрастов. В этом году в Челябинской области в рамках акции «Сад памяти» высадят более 415 тысяч деревьев. Это важно, символично, и, безусловно, такое озеленение территорий способствует решению экологических задач, — подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор Алексей Текслер высадил ель в честь ветерана войны из села Долгодеревенское. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ЧЕСТЬ БАБУШКИ

Среди тех, кто принял участие в этой Всероссийской акции стал и известный актер, телеведущий уроженец Челябинска Станислав Ярушин. Он высадил дерево в честь своей бабушки Ангелины Александровны.

Станислав Ярушин высадил дерево в честь своей бабушки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Моих бабушек и дедушек, к сожалению, уже нет в живых. Но моя бабушка Ангелина Александровна рассказывала, что ее детство выпало на военное время, и она помнит, как всем было тяжело, — рассказал Станислав Ярушин. — И поэтому я считаю, что те поколения, которые прошли войну заслуживают большого уважения и почтения. Нам, сегодняшним современным поколениям, тяжело понять каково это воевать, ковать Победу в тылу. Я челябинец, и потому я здесь. Во-первых, это День Победы, и во-вторых, я прекрасно понимаю значимость такого озеленения- это и память о великом подвиге нашего народа, и экологическая важность. В разные годы я участвовал в акциях «Чистая вода» в разных уголках России. Скажем, в Улан-Удэ и в Махачкале мы очищали берега водоемов, привлекая к этому и местных жителей. Недавно в Москве вместе со студентами очищал парки от мусора. Это очень важно.

Глава региона Алексей Текслер участвовал в акции "Сад Победы" вместе с волонтерами. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КСТАТИ

Русская медная компания проводит масштабные реконструкции памятников и мемориалов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Так, к примеру, недавно в Карабаше был капитально отремонтирован и обновлен Мемориал Славы, где появились уникальные орудия — две гаубицы, стоявших на вооружении советских войск в далеком 1941 году и захваченных финскими войсками при штурме столицы Карелии — Петрозаводска. Выстроена Аллея Ветеранов, где также высажены сотни саженцев. А на набережной появился мемориал, посвященный участникам Великой Отечественной — героям войны, уроженцам Карабаша — Александру Сугоняеву, Ивану Глухову, Василию Сыпачеву, Анатолию Шевелеву.