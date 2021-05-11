«Хотелось исправить мирового художника»: фасады домов в небольшом городе Челябинской области украсили известные картины

Сложнее всего, по словам художников, было с картиной Климта "Поцелуй" (справа). Фото: Graffiticrew.com

Теперь каждое утро жители небольшого городка в Челябинской области будут любоваться картинами известных художников. На фасадах шести домов Южноуральска и одной появились огромные репродукции работ Леонардо да Винчи, Густава Климта, Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Джека Веттриано и Никаса Сафронова. Почти месяц команда Graffiticrew.com под руководством художника Тимура «Бразила» Абдуллаева работала над арт-проектом.

— Мы полтора года прорабатывали проект с администрацией Южноуральска, работа выполнялась на средства спонсоров, — рассказал Тимур Абдуллаев.

На роспись стен месяц команда — Максим Шахов, Женя Fuse, Дима Прозоровский и Атоне — потратили 400 литров краски и несколько сотен баллончиков. Все картины выполнены единой техникой.

Но больше всего вопросов вызвал сюжет картины Сальвадора Дали «Постоянство памяти» (слева). Фото: Graffiticrew.com

— Самая сложная работа оказалась картина Густава Климта «Поцелуй», очень много небрежных деталей, которые непроизвольно хотелось исправить, «выровнять», — говорит Тимур Абдуллаев. — Но самая обсуждаемая оказалась картина Сальвадора Дали «Постоянство памяти». Во время работы очень много вопросов вызывал именно сюжет.

Работа Джека Веттриано «Танцующие на пляже» стала первой в Южноуральске. Фото: Graffiticrew.com

Изначально в Южноуральске должны были появиться пять картин. Но в итоге решили сделать еще одну — «Пик красоты» Никаса Сафронова. Команде художников так понравился теплый прием в городе, что они сделали арт-подарок — Тимур Абдуллаев нарисовал летнюю красавицу на старой водонапорной станции.

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