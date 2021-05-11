На видеонаблюдение в школах Челябинской области до 2022 года направят 848,4 млн. руб.

В школах Челябинской области пройдут внутренние проверки безопасности. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области после ЧП в Казани, где 19-летний выпускник школы №175 открыл стрельбу по детям и персоналу, пройдет волна проверок. КП-Челябинск узнала в министерстве образования региона, какими средствами антитеррористической защиты оборудованы учреждения и сколько денег чиновники планировали направить на безопасность детей до ЧП (спойлер: 848,4 млн. рублей).

— В ближайшее время замы по безопасности, а также сотрудники школ, на которые возложена обязанность по обеспечению комплексной безопасности, проведут свои внутренние рейды, проверят техническую работоспособность всех средств защиты и там, где необходимо, проведут тренировочные мероприятия для персонала, — сообщил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

Отвечающие за безопасность замы директоров в настоящее время есть в 256 крупных школах региона. В остальных эти функции распределены и закреплены за административно-управленческим персоналом (заместителями директора) и конкретными педагогами. Это могут быть учителя ОБЖ и другие.

— Работа по обеспечению безопасности обучающихся ведется в постоянном режиме, — отметили в минобре. — Утвержденные паспорта безопасности имеют все школы региона.

Так, образовательные организации оборудованы на 70,5% оборудованы тревожными кнопками, на 80% — системой видеонаблюдения, 54% — системой контроля и управления доступом, полностью укомплектованы системой экстренного оповещения. Ограждения по периметру 96% учреждений, наружным электрическим освещением — 91,4%, а оборудованные въезды на объект — 86%.

— Все крупные школы охраняются лицензированными охранными предприятиями или Росгвардией, — отметили в министерстве образования региона. — В 2020 году в 219 школах созданы системы контроля и управления доступом и системы видеонаблюдения за входными группами образовательных организаций. Это турникеты, ограждения для проходных, считыватели карт, система видеонаблюдения с компьютерным зрением, видеокамеры внутреннего и наружного наблюдения.

До конца 2022 года системы видеонаблюдения будут модернизированы или созданы в 100% зданий общеобразовательных организаций Челябинской области. Их в регионе 981. На этот год работы проведут в 268 учреждениях, в 2022-м — в оставшихся 713-ти. Деньги уже предусмотрены. Это в общей сложности 848,4 млн. рублей.

ЧП в школе №175 произошло в Казани утром 11 мая. В здание зашел молодой человек. Он был вооружен автоматом. Попытавшийся остановить его охранник и уборщица были убиты. Нападавший поднялись на третий этаж и взял детей в заложники. По словам очевидцев, в здании также прогремел взрыв. Дети начали спасаться через окна.

В первых официальных данных сообщалось, что погибли учительница и семеро детей, еще 20 человек пострадали. Стрелка задержали на крыльце здания.

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