Хотели Белорусских или Милохина: во сколько в Челябинске обходятся выпускные из школы и детсада

Представления о выпускном в разном возрасте.

Приближается пора выпускных — из детских садов, начальных классов и школы. Каждое событие на вес золота: и по ценности — бывает раз в жизни, и по цене — гулять, так гулять. КП-Челябинск узнала, как сегодня предпочитают праздновать прощальный бал в разном возрасте и во сколько обходятся родителям выпускные их детей.

Выпускной, как свадьбу, планируют загодя

Дети за парты, а родители в чаты. Обсуждают, как закончится учебный год, уже в его начале. Всегда найдутся активисты, которые в курсе предстоящих хлопот и популярных мест для банкетов. Их торопятся зарезервировать в первую очередь.

— Вот перед вами был звонок на следующий год, на 2022-ой. А вообще, пик звонков по выпускным приходится на конец февраля — начало марта. Запоздавшие всегда есть, и их не мало. Мы, конечно, найдем, как и где их развлечь, но это будут не популярные варианты, — делится старший менеджер event-агентства «Арт-проект» Владимир Малышев.

«Березка», «SMOLINOPARK» и ресторан «Шафран» — в топе у родителей челябинских тинейджеров. Средний чек таких банкетов 1,5-2 тысячи рублей на человека. Случается, родители хотят подарить своим детям не только праздник жизни, но и желудка. Более изысканный стол может обойтись в 4,5 тысячи рублей на ребенка.

Организаторы каждый год стараются угадать пожелания выпускников. Фото: Евгения ГУСЕВА

Развлечение — отдельная статья расходов

Большая разнообразная программа выходит, примерно, в тысячу рублей с гостя. При условии, если гуляет сразу несколько коллективов (3-4 класса или 80 человек). Сумма может меняться в зависимости от дня недели и времени. В 2021 году наиболее востребованные даты — 16-19 июня.

Фуршетом, дискотекой и привычной программой нынешних выпускников уже не удивишь. Чтобы разбавить атмосферу банальных праздников, заказывают квест на сплочение команды и преодоление своих возможностей. Или организовывают съемку роликов для социальных сетей.

Как правило, подростки ждут, что им предложат что-то оригинальное, и редко высказывают свои пожелания. Но однажды юные челябинцы превзошли себя, пожелав отпраздновать выпускной с известными в молодежных кругах исполнителями. Только родительский бюджет не потянул такую славу.

— Просили минского рэпера Тиму Белорусских и российского тик-токера Данилу Милохина. Но не каждый выпускной может себе позволить современных артистов, потому что суммы очень большие.

Тима Белорусских и Данил Милохин могли бы отпраздновать выпускной по-челябински за кругленькую сумму.

Сколько запросили знаменитости за свой приезд в Челябинск, организатор умолчал. Лишь добавил, что акцент подобных празднеств всегда на музыкальном сопровождении. Репертуар стандартного банкета или классической свадьбы точно не подойдет.

— У детей угадать с музыкальным сопровождением — это 70% успеха выпускного. Потому что мы слушаем одно, дети слушают совершенно другие вещи. У них от правильно подобранного репертуара настроение поднимается. И они ведут себя более открыто, танцуют.

Чтобы выпускной запомнился на всю жизнь, он должен быть и трогательным, и зажигательным одновременно. Фото: Евгения ГУСЕВА

Самые требовательные — выпускники 9 классов. Вот кому важно быть в тренде. Чтобы удержать их внимание на протяжении всего вечера, организаторы должны хорошо точно попасть в интересы аудитории.

Как это — выпускной «под ключ»?

Когда за тебя не только придумали, но еще и сделали. Event-агентства могут организовать выпускной в любом месте. Вот основной перечень услуг для фееричного прощания со школой:

• Организация программы

• Индивидуальный сценарий

• Персональный координатор

• Помощь в выборе ведущего и артистов

• Выездное обслуживание на любой площадке

• Специальное предложение по напиткам

• Услуги шеф-повара

• Фотосессия в специальном месте

• Предоставление проекционного оборудования

• Трансфер

• Оформление и композиция столов

• Праздничное декорирование зала (текстиль на столы и стулья)

Красная ковровая дорожка немного потеряла свою актуальность. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Остановимся на двух последних пунктах. Не менее важных, чем поиск необычного образа. Подростки и сами хотят быть нарядными, и чтобы вокруг них было такое же стильное пространство.

Гелиевые шары или воздушные гирлянды — прошлый век. Сегодня из надувной атрибутики больше предпочитают огромные шары тассел или светящиеся под потолок. Красную ковровую дорожку и трон выпускника тоже заказывают, но уже реже. Баннер, пресс волл («press wall» — баннер, натянутый на каркас. — Прм.ред.) и большие светящиеся цифры для фотосессий — фавориты прощальных балов.

Улетный выпускной

Артем Шпак заканчивает кадетскую школу-интернат с первоначальной летной подготовкой. Фото: из архива героя публикации.

Артем Шпак во всех смыслах вот-вот взлетит во взрослую жизнь. Молодой человек в этом году заканчивает кадетскую школу-интернат с первоначальной летной подготовкой. Выпускной настоящих мужчин пройдет в развлекательном комплексе «Малахит». Родители не стали мелочиться и практически сразу остановили свой выбор на приличном и вместительном заведении, которых, по их мнению, не так уж много в Челябинске. Всей организацией неофициального торжества они занимались самостоятельно.

— В классе активный родительский комитет. Ни в какое агентство мы не обращались. Думаю, получилось бы дороже. И неизвестно, какой результат бы был. А рисковать не хотелось, — делится мама выпускника Юлия Шпак. — Чего-то экзотического дети не заказывали, потому пошли по традиционному пути: торжественный день, нарядные люди, в красивом месте.

Выпускной в школе для настоящих мужчин ничем не отличается от обычных общеобразовательных. Фото: из архива героя публикации.

Классический вариант не такой уж и дешевый... Семье из трех человек банкет и праздничная программа обойдутся в 11 тысяч рублей. Половину суммы родители платят за «виновника» торжества. Зато без расходов на строгий костюм. Кадеты будут в своей парадной форме. А вот мамино платье — дополнительная статья расходов, шутит Юлия.

Первый отрезок школьной жизни

Прощание с первой учительницей выходит несколько скромнее по бюджету. И в плане организации мероприятие менее энергозатратное. Тем более, сейчас у большинства гастрономических заведений, баз отдыха и других развлекательных площадок есть специальные предложения.

Стоимость выпускного в 4 классе, в среднем, 2000 рублей на ребенка. В этом возрасте предпочитают фастфудное меню и небольшую программу в виде аниматора, ди-джея, шоу-игры или квеста. Родительский билет не предполагает активного участия и обходится немного дешевле — 1500 с человека.

Самый беспроигрышный вариант, как и у старших товарищей, — съемка Тик-Ток роликов. 10-11-летним выпускникам также можно предложить пройти лазерный лабиринт, командный челендж/ игру на логику, катание на речном трамвайчике по живописному озеру или на обычном по достопримечательностям города.

Мы едем, едем, едем…

Если лет 10 назад кого-то можно было удивить лимузином или ретроавтомобилем, то сегодня наоборот: чем проще транспорт — тем оригинальнее. Младшие школьники и детсадовцы все чаще предпочитают рогатое путешествие по каменным джунглям.

В праздничном трамвае может быть любая программа, не только экскурсионная. Фото: с сайта limuzin74.ru.

— Мы арендуем трамвай в городском трамвайном депо — по стоимости от 2 тысяч за час, согласовываем маршрут. Его можно украсить снаружи и изнутри, сделать какие-то надписи соответствующие: номер детского сада или школы. Дети могут просто кататься, а могут еще послушать экскурсионную программу с изучением города. Либо что-то более развлекательное типа квеста. Тут разная стоимость, смотря какие пожелания, — поделились в одном из прокатов транспортных средств в Челябинске.

Веселая поездка надолго запомнится юным пассажирам и их родителям. Яркий экскурсионный трамвай со всеми плюшками выйдет не дешевле пресловутого 20-30-местного лимузина. На люксовых авто предпочитают кататься выпускники старших классов и ВУЗов. Сумма роскошного передвижения от 3 до 6 тысяч в час (цена зависит от модели и от дня недели).

Недавно еще появились лимобасы. Такие же комфортабельные и вместительные, как лимузины. Но у них есть одно отличительное преимущество — высота потолков до 2,5 метров. Это такой клубный дискоавтобус, в котором можно устроить выпускной на полном ходу. Стоимость поездки от 2500 тысяч в час.

В Лимобасе можно устроить настоящую дискотеку. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

— Внутри все переоборудовано под дискоклуб. Стоит профессиональное оборудование. Можно также заказать ведущего и программу.

Транспорт в этом году пока арендовать не торопятся. В прокате считают, это из-за непонятного формата проведения выпускных. Если сравнивать с тем же 2019-м, спрос на передвижной сервис был намного выше.

Выпускная история малышей

У каждого возраста свои развлечения. Но самым маленьким, как будто, повезло больше остальных. Выбор забав настолько разнообразен, что даже взрослым хочется все попробовать. И они, как правило, предпочитают такие площадки, где можно отрываться вместе с детьми: батутные центры, скалодромы, всевозможные лабиринты с горками, пенная дискотека.

У дошкольников может быть самая разнообразная развлекательная программа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Популярные игровые зоны с аниматором и небольшим угощением выходят от 1600 на одного ребенка. Дополнительные шоу-программы, фотограф, аквагрим и прочие детские радости — приплюсовываем еще по тысяче рублей. Выпускные по затратам уже давно сравнивают со свадьбой.

Их устраивают на месяц раньше, чем в школах. Поэтому хлопотать родителям приходится поскорее. Поиск фотографа, подготовка альбомов — то, что стараются успеть в первую очередь. Воспитанники приступают к репетиции своего торжества сразу после 8-мартовского утренника. В этом году официальная часть пройдет с некоторыми ограничениями. Как поздравлять детей потом — дело родителей.

— Рассматривали такие варианты, как конно-спортивный комплекс, квесты и парк развлечений. А остановились на дворце Железнодорожников. Помимо основной программы, у нас еще будет научное шоу экспериментов — дети захотели, — рассказывает мама выпускницы Ксения Скворцова.

Елизавета, дочь Юлии Скворцовой, в этом году выпускается из детского сада. Фото: из архива героя публикации.

— Один ребенок и один взрослый по стоимости вышло около 2650, все остальные брали чуть дороже — от 3 тысяч. И самый большой плюс был для родителей, что ДК находится в городе, ехать далеко не надо. А «Боярская станица» или «Корифей» за пределами города. Не далеко, но все-таки для некоторых это трудности. И лишние траты на дорогу.

Смета выпускного в детском саду:

Альбом — 1700 руб.

Подарок первокласснику (канцелярский набор) — 600 руб.

Оформление актового зала (шары, корзины с цветами) — 180 руб./ чел. (общая сумма 4320)

Выпускной — 3200 руб. (один ребенок и двое взрослых)

По мнению родительницы, это еще по-божески. Их детский сад считается обычным. И педагоги ни на чем не настаивали. Наоборот, даже подсказали, как украсить зал более бюджетно.

А как же наряд?

Он может обойтись в такую же сумму, что и сам праздник. Ксения — швея и хорошо знакома с расценками на детский образ. Сэкономить можно, если всем заказать одинаковые наряды. Но от идеи в группе отказались. Платье для своей выпускницы мама шила самостоятельно. Потратиться пришлось лишь на материал и декор — около 700 рублей. В магазине праздничный наряд за такие деньги не найти.

Наряд выпускницы Елизаветы, сшитый ее мамой Юлией. Фото: из архива героя публикации.

— Мне кажется, сейчас вообще дети очень дорого родителям обходятся. А если девочка, то в два раза дороже: колготки, носочки, бантики всякие разные. Наверное, последний год в садике самый дорогой, потому что выпускной, и еще нужно будет собрать ребенка к школе.

Пока свет зеленый

В прошлом году пандемия сильно подпортила планы всех выпускников. Жесткие запреты не позволяли массовых праздников. А предоплаты за несостоявшиеся выпускные вечера никто возвращать не хотел.

Сегодня ситуация с коронавирусом день ото дня становится лучше. И предпосылок для отмены праздников нет. Все: и дети, и родители, и организаторы — готовы на любые ограничительные меры, лишь бы выпускной прошел по-особенному.

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