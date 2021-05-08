Сколько зарабатывает Наталья Котова и ее замы? Мэр Челябинска отчиталась о доходах за 2020 год

Наталья Котова заработала больше 5 млн рублей за год

Стало известно, сколько заработала мэр Челябинска Наталья Котова за 2020 год. 5 055 029 рублей — именно такая сумма указана в декларации. При этом имущество главы города остается неизменным на протяжении нескольких лет — одна квартира в 127 квадратов, земельный участок и садовый дом.

Примерно в два раза меньше заработала ее заместитель по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская — у нее указано 2 587 237 рублей. В собственности у Рыльской квартира, гараж и автомобиль Mazda 6.

Заместитель по социальному развитию, Сергей Авдеев, зарегистрировал 2 400 217 рублей дохода, а его супруга — 239 055 рублей. У него также имеется две квартиры и нежилое помещение в 27 квадратов.

У заместителя мэра по городскому хозяйству Александра Астахова и его жены — 3 866 336 и 367 018 рублей дохода соответственно. Квартира и ВАЗ-21102 оформлены на супругу, а сам Астахов владеет автомобилями BMW X5 и Mitsubishi ASX.

Владельцем большого количества недвижимости оказался заместитель главы города по строительству Владимир Шамне. На двоих с супругой у них восемь квартир, а доход оценивается в 2 066 232 и 471 649 рублей. В собственности у Шамне также имеется автомобиль Hyundai Getz.

Больше недвижимости, чем у Шамне, оказалось только у зама по дорожному хозяйству и транспорту Максима Куляшова — шесть земельных участков, дом и четыре квартиры на двоих с женой. А еще газоснабжающее сооружение. При этом заработал за год Куляшов 2 560 780 рублей, а супруга — 841 830 рублей. Во владении есть Ford Focus и Volkswagen Tiguan.

Ни одной машины не оказалось у руководителя аппарата администрации города Валерия Смирнова и его жены. Зато имеется земельный участок, квартира, садовый дом и еще одна квартира у супруги. Доход за 2020 год составил 2 903 292 рублей и 612 322 рублей соответственно.

Такими были доходы первых лиц города за 2020 год. Ранее мы публиковали информацию о том, сколько заработал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, его жена и замы.

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