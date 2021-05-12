Водитель такси, убивший журналиста в Челябинской области, избежал наказания в колонии

Журналисту Михаилу Скуридину было 45 лет. Фото: соцсети

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска Челябинской области вынес приговор по уголовному делу в отношении таксиста Сергея Данилова, который убил журналиста Михаила Скуридина в ходе дорожного конфликта. Мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности и назначили наказание в виде ограничения свободы на один год и десять месяцев. Однако установленный судом срок в колонии Данилов отбывать не будет.

— На основании п.3.4 ст.72 УК РФ зачтено время содержания Данилова под стражей с 08 ноября 2019 года по 20 февраля 2020 года, а также домашнего ареста с 21 февраля 2020 года по 17 апреля 2020 года в срок отбывания ограничения свободы из расчета один день содержания под стражей, домашнего ареста за два дня ограничения свободы, — сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда Магнитогорска. — На основании ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24, ч. 8 ст. 302 УПК РФ Данилов освобожден от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Также Данилову придется возместить компенсацию в виде морального ущерба на сумму в 1 млн рублей родственникам погибшего журналиста.

Напомним, инцидент произошел 31 марта 2019 года на Т-образном перекрестке возле торгового центра в Магнитогорске. Между водителем KIA Sportage Сергеем Даниловым и журналистом Михаилом Скуридиным завязался конфликт на дороге. Обозреватель газеты «Магнитогорский металл» получил удар по голове, а сам автомобилист скрылся с места происшествия. Журналист пробыл в коме два месяца, а затем скончался в больнице. Виновника удалось найти в ноябре того же года.

Справка «КП»

Михаил Скуридин с 2004 года обозреватель газеты «Магнитогорский металл». Публиковался в издании «Магнитогорский рабочий», работал корреспондентом газеты «Русский дом» и обозревателем управления информации и общественных связей ММК.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru