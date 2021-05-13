Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 14 мая 2021: индийским штамм ковида и празднование Уразы-байрам в онлайне

Из-за трагедии в Казани Ураза-байрам в Челябинской области прошел без угощений

На Южный Урал надвигается аномальная жара. А это значит, что врачам ковидных отделений, которые носят защитные костюмы, будет тяжело работать в такую погоду. Делимся с вами последними новостями о коронавирусе в Челябинской области на 14 мая 2021 г.

Статистика: Коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки зарегистрировали 97 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 61 421.

Скончались восемь человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него умерли шесть пациента. Причиной смерти двух других южноуральцев стали сопутствующие заболевания.

Больничные палаты при этом покинули 132 пациента, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 55 868 человек. Под присмотром врачей остаются 2 806 зараженных.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Мусульмане в среду, 13 мая, завершили священный месяц Рамадан праздником Ураза-байрам. Из-за трагедии в Казани он прошел без угощений. Службы в мечетях в этот день провели в разное время, чтобы молящиеся успели выйти на работу.

Мечети во время празднования Ураза-байрам были полны. Для правоверных мусульман старше 60 лет из-за эпидемиологической обстановки организовали онлайн-трансляцию богослужений. Для всех остальных намазы провели в 6, 7 и 8 утра. Верующие в ходе праздничного богослужения молились, в том числе за усопших и пострадавших в Казани.

Фото: Евгений Насыров

Фото: Евгений Насыров

Фото: Евгений Насыров

В Ульяновске выявили индийский штамм коронавируса. Это заболевание обнаружили у группы студентов из Индии, которые приехали на учебу в государственный университет. Как пишет редакция КП-Самара, всего было госпитализировано 52 человека.

— Это студенты-медики, они поступили в вуз только в этом учебном году и все это время обучались дистанционно, однако несмотря на наши просьбы воздержаться от поездок решили все же приехать в вуз, — рассказала журналисту «КП-Самара» проректор по внешним связям и молодежной политике Ульяновского государственного университета Татьяна Кириллова.

Сейчас все иностранные студенты вуза находятся в хостелах, которые были переоборудованы под обсерваторы. Более подробно о ситуации с индийским штаммом коронавируса, — читайте в материале редакции КП-Самара.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 14 мая 2021 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru