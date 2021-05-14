Депутата, выступившего против мэра Челябинска, сняли с участия в выборах в Госдуму

На заседаниях гордумы Илья Мительман часто высказывается резко. Фото: Челябинская городская дума

Руководство челябинского реготделения партии «Единая Россия» решили исключить депутата Гордумы Ильи Мительмана с участия в праймериз. Причиной этому послужила перепалка с мэром Челябинска Натальей Котовой, которую парламентарий устроил во время публичных слушаний бюджета города. Решение было единогласным.

— Илья Семенович вел себя грубо и неэтично по отношению к коллегам из исполнительных органов власти, тем самым дискредитировал депутатское объединение – он же от имени фракции выступал, – зачитал жалобу на собрании председатель гордумы Андрей Шмидт.

Конфликт, о котором идет речь, произошел 30 марта в Челябинской городской думе. Мэр города Наталья Котова отчитывалась за деятельность администрации в 2020 году. После того, как она озвучила отчет, депутаты начали задавать свои вопросы, и очередь дошла до Ильи Мительмана. Он раскритиковал работу администрации и задал сразу несколько резких вопросов. Что касательно отчета, Мительман заявил, что не будет его принимать.

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