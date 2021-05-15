Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 16 мая 2021: открытие границ, полные пляжи и Ночь музеев

Погода в Челябинске как на курортах Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области количество выздоровевших по-прежнему превышает число новых заболевших коронавирусом. В связи с улучшающейся эпидемиологической обстановкой челябинский аэропорт вот-вот возобновит международные авиасообщения. Досуг горожан тоже все больше становится похож на себя. Сегодня состоялась Ночь музеев, а в прошлом году ее и не думали проводить. Пока одни устраивали себе настоящие культурные выходные, другие прохлаждались у водоемов. Делимся с вами последними новостями о коронавирусе в Челябинской области на 16 мая 2021 г.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

А чего бы и не полетать?

Ситуация по заболеваемости улучшается не только в регионе, но и по всей стране. Накануне на заседании оперштаба по предупреждению коронавирусной инфекции под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой приняли решение о возобновлении полетной программы с иностранными государствами с 25 мая.

В Челябинске и Магнитогорске также возобновят рейсы заграницу. Миндортранс опубликовал список направлений. Среди них Бишкек, Ереван. Также планируют запустить чартерные рейсы в Турцию, Тунис и на Кипр.

Инфографика: Коронавирус74.рф

Пока и тут не плохо загорается

В Челябинске последнюю неделю, как на курорте. В выходные горожане сменили кондиционированные помещения на естественную прохладу. В связи с этим в администрации заговорили о преждевременном открытии городских пляжей.

Власти поручили обеспечить безопасность на воде. Но напомнили, что в воду пока еще заходить рано. Она не успела так быстро прогреться. А вот настрой у отдыхающих явно погорячее. Сегодня мы убедились в этом лично, прогулявшись вдоль популярных мест отдыха. В воду не то чтобы заходят, а даже запрыгивают!

Культурненько так

Горожане успели соскучиться не только по жаркому лету, но и по культурным выходным. Ночь музеев, словно глоток свежего воздуха, вернула к жизни челябинский бомонд. Организаторы очень постарались сделать программу разнообразной, ведь в прошлом году из-за пандемии такой возможности не было.

Раньше перчатки надевали ради моды, а теперь для защиты от ковида. Парад исторической моды прошел в Государственном историческом музее Южного Урала Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Коронавирус в Челябинской области

На 15 мая в регионе подтверждено 61 611 случаев коронавируса. При этом, по данным областного Минздрава, прибавилось 94 зараженных, а выписалось на одного больше.

Скончались восемь человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались шесть пациентов. Причиной смерти еще двоих стали сопутствующие заболевания.

Под присмотром врачей остаются 2 786 зараженных.

На Кировке работал мобильный пункт вакцинации. Фото: Ринат Ребров

Лучшая защита от вируса — вакцинация. В эти выходные в Челябинской области работали необычные пункты вакцинации: передвижной на Кировке, делали прививки в одном из храмов Чебаркуля. Рассказываем, где можно привиться в воскресенье.

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