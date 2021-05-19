«Мы — первые»: метротрамвай в Челябинске появится благодаря инфраструктурному проекту

В Челябинске появится метротрамвай. Фото: Артем КИЛЬКИН

Проект развития челябинского метрополитена губернатор Алексей Текслер представил на заседании Правительственной комиссии РФ по развитию регионов. В формате видеоконференцсвязи совещание провел вице-премьер Марат Хуснуллин.

Челябинский метрополитен будет интегрирован в трамвайную сеть. Возвести новый вид общественного транспорта возможно благодаря инфраструктурным кредитам, и Челябинская область станет одним из первых регионов, где будет реализован этот механизм.

НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ В ДОЛГИЙ ЯЩИК

Напомним, что Алексей Текслер, как руководитель комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы», предложил на федеральном уровне применить механизм инфраструктурных кредитов в качестве поддержки регионов. Эта инициатива была одобрена федеральным правительством. Льготный бюджетный кредит позволит регионам реализовывать проекты, претворение в жизнь которых длилось десятилетиями. Например, строительство метро в Челябинске идет, а точнее, не идет, уже 30 лет.

— Считаю, строительство метрополитена с интеграцией его в трамвайную сеть надо поддержать. Достроим метро, начнет и жилищное строительство развиваться. Я сам лично выслушал проектировщиков, с их мнением согласен и поддерживаю мнение губернатора, — отметил Марат Хуснуллин.

Кроме того, правительственной комиссией поддержаны проекты модернизации трамвайной и троллейбусной системы в Челябинске. Миллионный город взял верный курс на развитие современного экологически чистого электротранспорта, безопасного и комфортного.

Напомним, что в апреле в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что Челябинск сможет обновить систему общественного транспорта — на базе давнего проекта строительства метрополитена.

Губернатор Алексей Текслер перспективы подземки со счетов никогда не сбрасывал, поручал проработать все возможные варианты ее присутствия в схеме общественного транспорта. После послания президента губернатор сказал:

— Технические решения мы определили, есть политические решения. И мы будем их реализовывать. Для меня лично, для многих жителей Челябинска этот проект — мечта, которую мы помним еще с детства. Мы поставили точку в вопросе «Быть или не быть метро в Челябинске?».

СОВМЕСТИТЬ ПРЕИМУЩЕСТВА

Метротрамвай — один из способов строительства сабвея, когда часть станций располагается под землей, часть — наземного размещения. Преимущество метрортамвая — обособленное от прочих потоков движение, меньшая стоимость подвижного состава, по сравнению с классическим метро; скорость.

Сейчас линии метротрамвая есть в Волгограде, Кривом Роге (Украина). Работает скоростной трамвай в Антверпене, Брюсселе, Шарлеруа (Бельгия), в Гааге (Нидерланды), Вене (Австрия), Сан-Франциско (США) и других странах.

— Челябинская трамвайная сеть уникальна, потому что линии прокладывались вместе с застройкой городских кварталов, а не «втискивались» в существующую планировку. Нужно максимально использовать возможности экологически чистого городского электрического транспорта, — говорит транспортный эксперт Дмитрий Чудиновских.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Метротрамвай — это новое качество городской среды, градостроительства, новый этап развития общественного транспорта в регионе. В части эффектов, о которых я хотел бы сказать, это увеличение деловой активности, строительства жилья, повышение транспортной мобильности, улучшение экологической ситуации, прямой рост налоговых поступлений.

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