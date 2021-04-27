Путин: «Челябинск сможет обновить систему общественного транспорта»

В Челябинске работают над обновленным проектным решением по развитию метрополитена. Фото: Артем КИЛЬКИН

— Челябинск — еще один наш город-миллионник — на базе давнего проекта строительства метрополитена тоже сможет обновить систему общественного транспорта, — сказал президент в послании Федеральному собранию.

Истории челябинской подземки 30 лет. Эти десятилетия город жил надеждой, испытывал разочарование, пытался забыть: «Ну, строили, да недостроили, бывает».

ПОДЗЕМКА, КОТОРАЯ БУДЕТ

Работа по модернизации системы общественного транспорта большого города, по созданию концепции метро в Челябинске инициирована губернатором Алексеем Текслером. Подземку «со счетов» он не сбрасывал никогда и поручал проработать все возможные варианты ее присутствия в схеме общественного транспорта.

В феврале губернатор побывал в строящемся метро вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным: осмотрели текущее состояние, обсудили перспективы.

В конце марта тема строительства метро обсуждалась в Совете Федерации, во время Дней Челябинской области. Председатель Верхней палаты парламента Валентина Матвиенко тогда заявила, что в седьмом по счету городе страны скоростной экологически чистый вид транспорта должен быть.

— Мы уже какое-то время активно работаем над тем, чтобы вписать измененный проект метро, проект старый, еще советского времени, в новую транспортную маршрутную сеть Челябинска. В целом мы определились, как это сделать. Активно работаем с Правительством РФ. В целом, у нас есть обновленное проектное решение по развитию метрополитена в Челябинске. То, что президент в послание включил этот пункт, для меня значит, что этот проект мы точно реализуем вместе с федеральным центром. Да, мы будем использовать современные инфраструктурные долговые возможности финансирования. В частности, бюджетные инфраструктурные кредиты для этих целей. Но в том, что проект состоится, у меня никакого сомнения нет. Технические решения мы определили, есть политические решения. И мы будем реализовывать. Для меня лично, для многих жителей Челябинска этот проект — мечта, которую мы помним еще с детства. Я убежден, что мы таки поставили точку над вопросом «Быть или не быть метро в Челябинске?», — сказал по окончании выступления президента губернатор.

ПОМОЧЬ РЕГИОНАМ

В послании президента прозвучали тезисы губернатора Челябинской области, предложенные им в качестве руководителя комиссии «Экономика и финансы» Госсовета.

Из-за закредитованности в коммерческих банках у некоторых субъектов нет возможности развиваться. Важно снизить долговую нагрузку, заменив коммерческие кредиты бюджетными.

— Как руководитель комиссии Госсовета, я предлагал несколько инициатив, мы их обсуждали на совещании у президента вместе с правительством. Президент озвучил решение о реструктуризации как коммерческих кредитов, так и тех, которые в конце прошлого года были выданы на борьбу с ковидом, — пояснил губернатор.

Для многих регионов, в том числе и для Челябинской области, решение главы государства важное: в июле нужно было отдавать бюджетный кредит почти в 5,3 млрд руб. Сейчас этот кредит будет реструктуризирован до 2029 г. К тому же появилась возможность засчитывания средств, если они направляются на инвестирование.

ДЛЯ ЖИЛЬЯ, ДОРОГ, ТРАНСПОРТА

Но мало реструктуризировать долги — важно, чтобы были источники и возможности для инфраструктурного развития. Президент поддержал еще одну инициативу губернатора Челябинской области — о выдаче регионам инфраструктурных кредитов.

Новый финансовый инструмент можно направлять на различные проекты — жилье, дороги, общественный транспорт.

— Мы свой проект по метро, в целом по модернизации общественного транспорта (потому что метро — это лишь одна из составных частей этой задачи) будем реализовывать благодаря этому инструменту. Это важно, потому что без источника все эти проекты могут реализовываться десятилетиями или не реализуются. Поэтому здесь и сами планы, и источники сбалансированы. Мы, безусловно, эти задачи решим, — сказал губернатор.

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